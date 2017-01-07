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Serdöner hizmete açıldı



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SAKARYA (İHA) - Sakarya'da Ali Deribaş ve Talat Demir'in ortakları olduğu Serdöner, Serdivan'da hizmete açıldı.

Ali Deribaş ve Talat Demir'in ortakları olduğu Serdöner, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mehtap Sokak'ta hizmete açıldı. Açılışa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ebubekir Şahin, Serdivan Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediyesi Başkan Vekili Erol Aydın, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Mahmut Kösemusul, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ve davetliler katıldı. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, işyerinin hayırlı olmasını diledi. Farklı bir lezzet sunmayı amaçlayan Serdöner, kurdele kesiminin ardından hizmete açıldı.

(BB)



07.01.2017 16:38:40 TSI

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