07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayyum Çiçekli muhtarlarla bir araya geldi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 16:39
Kayyum Çiçekli muhtarlarla bir araya geldi
Kayyum Çiçekli muhtarlarla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Edremit Belediye Başkanlığına kayyum atanan Kaymakam Atıf Çiçekli, muhtarlarla bir araya geldi.
İlçe Emniyet Amiri Hakan Selen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bilal Ökemen, AK Parti İlçe Başkanı Halis Bayramoğlu, İlçe Müftüsü Seyfullah Aruk ve kurum müdürleriyle ziyaretlerine devam eden Kaymakam Atıf Çiçekli, bu kapsamda muhtarlarla bir araya geldi. Göreve geldiğinden bu yana iyi ilişkiler kuran ve vatandaşların takdirini toplayan Çiçekli, mahalle muhtarlarıyla sorunlar ve çözümleri noktasında fikir alışverişinde bulundu. Köprüler Mahalle Muhtarı Yusuf Bilgin'in evinde Taşpınar, Köklü, Çayırbaşı ve Dönemeç mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Çiçekli, sorunları tek tek not aldı. Yapılan toplantının ardında açıklamalarda bulunan Çiçekli, muhtarların da desteğini alarak elinden geldiğince sorunları çözmeye çalışacağını söyledi. Muhtarlarla ikinci kez ev toplantısında bir araya geldiklerini hatırlatan Çiçekli, "Toplantımız çok verimli geçti. Katılan muhtarlarımıza, mahallelerin ileri gelenlerine ve vatandaşlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra vatandaşlarımızla böyle iç içe olmaya, onların sıkıntılarını dinlemeye, yapacaklarımızı yönetişim kavramı çerçevesinde gerçekleştirmeye gayret edeceğiz. Umut ediyorum burada eksik olan vatandaş, devlet ve yerel yönetim ilişkisini düzeltip, kalplerin kırıklığını giderip gönülleri bir araya getirerek hizmetle taçlandıracağız" dedi.
Köprüler Mahallesi Muhtarı Bilgin ise, ziyaretinden dolayı Çiçekli ve beraberindekilere teşekkür etti. Daha önce böyle bir hizmet anlayışı ile karşılaşmadıklarını anlatan Bilgin, "Ev toplantımız çok samimi geçti. Muhtarlar olarak tüm sorunlarımızı dile getirdik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Başkanımız çözebileceği bazı problemler için söz verdi. Daha büyük sıkıntılarımızın da çözümü noktasında elinden geleni yapacağını söyledi. Buraya gelip bizi dinlemesi bile bizim için büyük mutluluk oldu" diye konuştu.
(İİ-AT-YL)

07.01.2017 16:43:07 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Van'da kayak heyecanı
YEREL

VAN'DA KAYAK HEYECANI
Kur'an kursu öğrencileri kitap evini gezdi
YEREL

KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİ KİTAP EVİNİ GEZDİ
HÜDA PAR'dan kan bağışına destek
YEREL

HÜDA PAR'DAN KAN BAĞIŞINA DESTEK
Edremit'te sorunlar &quot;aile ortamında&quot; çözülüyor
YEREL

EDREMİT'TE SORUNLAR "AİLE ORTAMINDA" ÇÖZÜLÜYOR
Van'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

VAN'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Van'da DEAŞ soruşturması
YEREL

VAN'DA DEAŞ SORUŞTURMASI
Çatak Belediyesine görevlendirme
YEREL

ÇATAK BELEDİYESİNE GÖREVLENDİRME
Vanlı 120 kahraman çocuk unutulmadı
YEREL

VANLI 120 KAHRAMAN ÇOCUK UNUTULMADI
&quot;120 Kahraman Çocuk&quot; Van'da anıldı
YEREL

"120 KAHRAMAN ÇOCUK" VAN'DA ANILDI
Başkan Özgökçe 'Yılın En Başarılı Belediye Başkanları' listesinde
YEREL

BAŞKAN ÖZGÖKÇE 'YILIN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI' LİSTESİNDE
Van'da 120 çocuk için yürüyüşü yapılacak
YEREL

VAN'DA 120 ÇOCUK İÇİN YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK
Başkale'deki Vepsaş vezneleri çarşı merkezine taşındı
YEREL

BAŞKALE'DEKİ VEPSAŞ VEZNELERİ ÇARŞI MERKEZİNE TAŞINDI
Van Büyükşehir Belediyesinden kurulacak yeni sanayi sitelerine tam destek
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KURULACAK YENİ SANAYİ SİTELERİNE TAM DESTEK
YYÜ Teknokentin 2016 yılı çalışmaları
YEREL

YYÜ TEKNOKENTİN 2016 YILI ÇALIŞMALARI
Van'da terör operasyonu
YEREL

VAN'DA TERÖR OPERASYONU

Başkale'de Soğuk Havanın oluşturduğu kar manzarası
YEREL

BAŞKALE'DE SOĞUK HAVANIN OLUŞTURDUĞU KAR MANZARASI
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret iddiası
YEREL

SOSYAL MEDYADAN CUMHURBAŞKANINA HAKARET İDDİASI