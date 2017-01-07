07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Osman Altınışık, "246 Bir Kurtuluş Destanı" kitabını okurları için imzaladı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 16:39
Osman Altınışık, "246 Bir Kurtuluş Destanı" kitabını okurları için imzaladı
Osman Altınışık, "246 Bir Kurtuluş Destanı" kitabını okurları için imzaladı

Goncagül Özcan
ANKARA (İHA) - Sabah gazetesi Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, 15 Temmuz gecesinde yaşananları kronolojik olarak kaleme aldığı "246 Bir Kurtuluş Destanı" adlı kitabını okurları için imzaladı.
Sabah gazetesi Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, Nata Vega Alışveriş Merkezi'nde okurları için "246 Bir Kurtuluş Destanı" aslı kitabını imzaladı. İmza gününe katılan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül kendisinin de 15 Temmuz gecesi yaşadıklarına yer verilen kitapla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
"15 Temmuz hepimiz için gerçekten çok acı bir gündü belki bir daha yaşanmaması için dua ettiğimiz ama ders almamız gereken geceydi. Bu kitap hem Ankara hem İstanbul üzerinde 15 Temmuz gecesi yaşananları çok güzel bir şekilde saniye saniye, dakika dakika kronolojik bir şekilde Osman Altınışık Bey bir kitap haline getirmiş. Biz de tabiri caizse kendi cephemizde kendi mıntıkamızda bu darbeye 'dur' dedik. Bu kitapta bu da yer almış ayrıca bizi mutlu etti tabii ama bu bizim adımıza olması veya bizim yaptığımızdan ziyade bütün milletimizin, Türkiye'nin her tarafında verdiği mücadeleyi aslında anlatıyor ve bunu hem bizim unutmamamız gerekiyor hem de genç kuşaklara da 15 Temmuz'u unutturmamamız gerekiyor. Bu kitabı ben çok anlamlı buluyorum. 15 Temmuz'la ilgili yazılan belki birçok kitap var ama Osman Altınışık gerçekten akıcı bir üslupla güzel bir kitap haline getirmiş" diye konuştu.

"Ankara savaş alanına çevrilmişti"
Altınışık ise, 15 Temmuz gecesi ülkenin dört bir yanında yaşananları kitabında toparladığını aktararak, "Dakika dakika kronolojisi var. İstanbul'da, Ankara'da, Marmaris'te, Diyarbakır'da neler yaşanmışsa bu yaşanmışlıkların tamamını 246 Bir Kurtuluş Destanı kitabının içeriğinde toparladım. Bir gazeteci olarak ben yaşanmışlıkları geleceğe taşımakla sorumluyum ve bu sorumluluğu yerine getirmek istedim. Direnişin ve dirilişin Başkentiydi aslında Ankara çünkü birçok noktada Ankara savaş alanına çevrilmişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te yaşadıkları var, Başbakanımız Binali Yıldırım'ın İstanbul'dan Ankara'ya geliş serüveni var, nerelerde kaldığı, neler yaptığı, kimler ulaşmaya çalıştı ardından Ankara ile birlikte İstanbul da en hareketli yerdi 15 Temmuz'a ilişkin. Şehitlerimizin kısa künyesi var, gazilerimizin hatıratları var kitabın içinde. O gece 'ben bu geceyi not almalıyımı' kendi kendime söyledim ve ilk dakikalardan itibaren de bu ülke ne yaşadıysa hepsini bu kitapta topladım. Çok enteresan şeyler var okumanızı tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.
Nata Vega AVM Müdürü Tahir Çelik de şunları kaydetti:
"Biz de 15 Temmuz'u unutturmak istemiyoruz aslında bütün halkımıza da bununla alakalı aktiviteler yapmak istiyoruz. Osman Altınışık'ın kitabı da gerçekten çok güzel bir kitap olmuş. Gereken değeri zaten gördü, çok yoğun bir katılım oldu imza gününe ve halkımız büyük bir teveccüh gösterdi. Bizler de 15 Temmuz'la ilgili etkinliklerimize bundan sonra da devam edeceğiz ve bu önemli günü elimizden geldiğince unutturmamaya çalışacağız."
(GNC-MK-Y)

07.01.2017 16:43:36 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Spor Toto Basketbol Süper Ligi
YEREL

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ

Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
Yıldırım-İbadi ortak basın toplantısı
YEREL

YILDIRIM-İBADİ ORTAK BASIN TOPLANTISI

Yıldırım-İbadi ortak basın toplantısı
YEREL

YILDIRIM-İBADİ ORTAK BASIN TOPLANTISI

Sri Lanka'da liman protestosu
YEREL

SRİ LANKA'DA LİMAN PROTESTOSU
CHP'den çağrı merkezi çalışanları raporu
YEREL

CHP'DEN ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARI RAPORU
Terörle mücadele operasyonları
YEREL

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI
Başbakan Yıldırım: &quot;Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincar'ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakan'ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli işbirliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini sürdüreceğiz.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "PEŞMERGE VE IRAK MERKEZİ GÜÇLERİ İLE SİNCAR'IN TERÖR UNSURLARINDAN TEMİZLENMESİ KONUSUNDA GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK. BİZİM İÇİN TERÖR NEREDEN GELİRSE GELSİN AYNIDIR. DOLAYISIYLA SİNCAR BİRİNCİ DERECEDE EN BÜYÜK TEHDİDİ BİZE OLUŞTURMAKTADIR VE TEHDİDİN BERTARAF EDİLMESİ KONUSUNDA SAYIN BAŞBAKAN'IN HASSASİYETLERİ İÇİN DE TEŞEKKÜR EDİYORUZ. BU KONUDA DA GEREKLİ İŞBİRLİĞİNİ YAPMAYA HAZIRIZ. SADECE SİNCAR DEĞİL BÜTÜN IRAK TOPRAKLARINDAN ÜLKEMİZE YÖNELEN TERÖR FAALİYETLERİNE KARŞI İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEĞİZ."
Başbakan Yıldırım: &quot;(Başika'daki Türk askeri varlığı) Bu konuyu konuştuk. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Görüyoruz ki DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da dostane biçimde çözüme ulaştırmış olacağız.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "(BAŞİKA'DAKİ TÜRK ASKERİ VARLIĞI) BU KONUYU KONUŞTUK. BU BİR KEYFİYET DEĞİL, BİR İHTİYAÇTAN DOĞMUŞTUR. GÖRÜYORUZ Kİ DEAŞ'TAN BÖLGENİN TEMİZLENMESİNDE ÖNEMLİ MESAFE KATEDİLMEKTEDİR. BUNA UYGUN OLARAK BU KONUYU DA DOSTANE BİÇİMDE ÇÖZÜME ULAŞTIRMIŞ OLACAĞIZ."
Başbakan Yıldırım: &quot;Irak'ın egemenliği bizim için çok önemlidir, egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime, hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak'ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir, bunun bilinmesini isteriz.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "IRAK'IN EGEMENLİĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR, EGEMENLİĞİNE ZARAR VERECEK HİÇBİR GİRİŞİME, HİÇBİR HAREKETE RIZA GÖSTERMEYİZ, İÇİNDE OLMAYIZ. IRAK'IN BÜTÜNLÜĞÜ DE AYNI ŞEKİLDE BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR, BUNUN BİLİNMESİNİ İSTERİZ."
Başbakan Yıldırım: &quot;(Irak Başbakanı İbadi'ye hitaben) Geçtiğimiz günlerde yaptığınız 'PKK'nın Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye zarar vermesine izin vermeyeceğiz.' şeklindeki açıklamanız bizim için çok önemli. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu da teröre karşı beraber, birlikte neler yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyor.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "(IRAK BAŞBAKANI İBADİ'YE HİTABEN) GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAPTIĞINIZ 'PKK'NIN IRAK TOPRAKLARI ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE ZARAR VERMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ.' ŞEKLİNDEKİ AÇIKLAMANIZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ. BUNDAN BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYDUK. BU DA TERÖRE KARŞI BERABER, BİRLİKTE NELER YAPABİLECEĞİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE GÖSTERİYOR."

Myanmar ve Bangladeş, Arakanlı mültecilerin iadesini görüşecek
YEREL

MYANMAR VE BANGLADEŞ, ARAKANLI MÜLTECİLERİN İADESİNİ GÖRÜŞECEK
Meteorolojiden &quot;zirai don&quot; uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN "ZİRAİ DON" UYARISI
DP'nin 71. kuruluş yıl dönümü
YEREL

DP'NİN 71. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

CHP PM yarın toplanacak
YEREL

CHP PM YARIN TOPLANACAK
&quot;Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası&quot;
YEREL

"BEYAZ BASTON GÖRME ENGELLİLER HAFTASI"
Türkiye-Irak YDSK toplantısı
YEREL

TÜRKİYE-IRAK YDSK TOPLANTISI
AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı
YEREL

AK PARTİ GENİŞLETİLMİŞ İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI
Meteorolojiden &quot;yoğun kar&quot; uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN "YOĞUN KAR" UYARISI
AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı
YEREL

AK PARTİ GENİŞLETİLMİŞ İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI
Gazeteci yazar Refik Erduran'ın vefatı
YEREL

GAZETECİ YAZAR REFİK ERDURAN'IN VEFATI
Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Soydaş:
YEREL

ANKARA ŞEHİRİÇİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ESNAF ODASI BAŞKANI SOYDAŞ:
CHP İl Başkanları Toplantısı
YEREL

CHP İL BAŞKANLARI TOPLANTISI
Tayvan lideri Güney Amerika turuna çıktı
YEREL

TAYVAN LİDERİ GÜNEY AMERİKA TURUNA ÇIKTI