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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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6 yaşındaki Alp, vatan sevgisini şarkı söyleyerek dile getirdi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 16:59
6 yaşındaki Alp, vatan sevgisini şarkı söyleyerek dile getirdi
6 yaşındaki Alp, vatan sevgisini şarkı söyleyerek dile getirdi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Mücahit Bilgi
Kamera : Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - 6 yaşındaki Alp, vatana olan sevgisini şarkı söyleyerek dile getirdi.
Niğde'nin Ulukışla İlçesi porsuk köyünde yaşayan 6 yaşındaki Alp Özbay vatana olan sevgisini söylediği sözler ve türkü ile dile getirdi.
Vatandaş tarafından çekilen videoda Türk bayrağı ile birlikte vatana olan sevgisini sözlerle dile getiren küçük Alp, '' Her şey Vatan için'' sözleri ve ''Türkiye'm '' şarkısı ile sosyal medya da büyük beğeni topladı.
Küçük çocuğun bu sözlerini cep telefonu kamerasıyla çeken vatandaş bu videoyla sosyal medyada yayınladı.
(MB-YE-SK)

07.01.2017 17:02:44 TSI
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