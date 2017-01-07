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Yunusemre'de kar mesaisi sürüyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa'yı etkisi altına alan kar kenti beyaza bürüdü. Yunusemre Belediyesi ise beyaz gelinliğin kabusa dönüşmemesi için alarma geçerken gece boyunca vatandaşların mağdur olmaması için yollarda açma ve tuzlama çalışması yapıldı. Belediye ekipleri, kar nedeniyle zarar gören ağaçları kaldırırken, derelerde de temizleme çalışması yaptı.

Yunusemre Belediyesi, gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla mesaideydi. Belediye ekipleri kapanan yollarda açma ve tuzlama çalışması yaparken; zarar gören ağaçları kaldırdı, derelerde temizleme çalışması gerçekleştirdi. Yunusemre Belediyesi'nin olumsuz hava koşulları dolayısıyla alarma geçtiğini kaydeden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşları uyardı.



Soğuk hava etkisini sürdürecek

Soğuk havanın Manisa'da hafta boyunca etkili olacağına vurgu yapan Başkan Çerçi, "Belediye ekiplerimiz, kar yağışının etkili olduğu andan itibaren çalışmalarımızı yoğunlaştırdı. Ekiplerimiz, kapanan yollarda ulaşıma açma ve tuzlama çalışması yaptı, devrilen ağaçları kaldırdı. Herhangi bir taşkının yaşanmaması için derelerde temizlik çalışması yapıldı. Yunusemre ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla tüm ekiplerimiz seferber oldu. Herhangi bir olumsuzluk durumunda vatandaşlarımızın 444 62 09 numaralı Çağrı Merkezini aramaları yeterli. Soğuk havanın ilimizde hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Özellikle sürücülerimiz ve öğrencilerimizin tedbirli olmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

(SC-Y)



07.01.2017 17:13:36 TSI

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