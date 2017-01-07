YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Engelleri Aşalım Derneği'nden Şehitler için lokma hayrı

Engelleri Aşalım Derneği'nden Şehitler için lokma hayrı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Engelleri Aşalım Derneği, şehitlerimiz için düzenlediği lokma hayrında Turgutlu protokolü üyelerini ağırladı. Başta Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı İskender Tunç olmak üzere yoğun katılımın olduğu lokma hayrında şehitlerimiz dualarla anıldı.

Turgutlu Engelleri Aşalım Derneği Başkanı Mehmet Çetin ve yönetiminin dernek lokalinde düzenlediği lokma hayrına Kaymakam Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in şehir dışında olması üzerine Belediye Başkan Yardımcısı İskender Tunç, Belediye Meclis Üyeleri Türkan Rodoplu ve Hatice Gözeten, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Turgutlu Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Mümin Yürek, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aylin Aşkıngil katıldı.

Mevlid-i Şerif'in de okunduğu lokma hayrında vatan uğruna şehit düşen askerlerimiz dualarla anıldı, 2017 yılının ülkemize hayırlar getirmesi dileğinde bulunuldu.

(SC-Y)



07.01.2017 17:21:31 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER