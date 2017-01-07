07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Yavuz, doktorlarla bir araya geldi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:23
Vali Yavuz, doktorlarla bir araya geldi
Vali Yavuz, doktorlarla bir araya geldi
- Vali Seddar Yavuz:
- "Dünya'da artık vekâlet savaşlarının olduğu hepimizce malumdur"
- "Vekâlet savaşları kapsamında DAEŞ, PKK, YPG, DHKP-C, FETÖ gibi birçok terör örgütünün eli ile ülkemize savaş açılmıştır"

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Valisi Seddar Yavuz, kentte görev yapan doktorlarla bir araya geldi.
Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıya, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Fatih Dölek, Devlet Hastanesi Yöneticisi Op. Dr. Murat Kılıç, Devlet Hastanesi Müdürü Oktay Turan, Başhekim Yardımcısı Dr. Abdurrahman Özden ile doktorlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, Türkiye'nin en zeki insanlarıyla bir araya geldiği için gurur duyduğunu söyledi. Doktorların fazlasıyla övülmesi gerektiğini belirten Vali Yavuz, "Çünkü zeka, insana bahşedilen en güzel nimetlerden bir tanesidir. Zekâ, kapıdaki ferrariye benzer. Eğer siz araç kullanmayı bilmiyorsanız, o aracın size faydası yoktur. Sizleri zekâlarınızı kullandığınız için de ayrıca tebrik ediyorum" dedi.
Bölgede yaklaşık 8 yıl görev yaptığını ve bölgeyi iyi analiz ettiğini dile getiren Vali Yavuz, "Sizlerde buraya gelirken belki çeşitli endişeler ile geldiniz ama inanın ben bu şehri her gün daha çok seviyorum. Bu şehirde beni çeken inanılmaz bir tutku var. Bizim görevimiz, sizlere burada huzurlu bir ortam sağlamaktır. Tüm vatandaşlarımız gibi sizlerin de daha huzurlu yaşamanız, gezip dolaşmanız için her türlü güvenlik tedbirini alıyoruz. O yüzden Muş'ta göreve başladığım ilk günden itibaren de vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, en öncelikli görevlerimizden biri olmuştur. İlimiz giriş-çıkış noktalarında güvenlik önlemleri devam ediyor. Bu tedbirler sayesinde Muş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki en güvenilir şehirdir. O yüzden, siz hekim arkadaşlarımızın burada uzun süre kalabileceğini düşünüyorum. Bakın bugün Bulanık'ta 5 bin kişi teröre lanet mitingi yaptı. 1 Eylül'de göreve başladığım günde bu şehirde insanlar konuşamıyordu. Sizlerin görevi nasıl insanları yaşatmaksa, bizim görevimiz de insanlara güvenli, huzurlu bir ortam sağlamaktır" diye konuştu.
Dünyada vekalet savaşlarının olduğuna vurgu yapan Yavuz, "Vekalet savaşları kapsamında DAEŞ, PKK, YPG, DHKP-C, FETÖ gibi birçok terör örgütünün eli ile ülkemize savaş açılmıştır. Bakın bu analizi şunun için yaptım. İstanbul'da, Kayseri'de, Antalya'da, İzmir'de patlama oluyor. Bu patlamalar, toplumsal dinamikleri hareketlendirmek için yapılıyor. Yarın, birlik ve kardeşliğimize zarar vermek için saldırılar olursa şaşırmayın. Böyle zorlu bir süreçten geçiyoruz. O yüzden güvenliğe neden bu kadar önem verdiğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, bakın ben bu ilin Valisi olarak soruyorum. Sizin için ne yapabilirim? Nasıl yardımcı olabilirim? Çünkü bu şehirdeki her şeyden sorumluyum. Son olarak bu ülkede ortak değerlerimiz olan konular tartışma konusu yapılmamalı; bayrak, sınırlar tartışma konusu olmamalı. Buradan söyleyeyim. Bu bayrak benim değil diyen ve PKK terör örgütü ile irtibatlı olanların işine son vereceğiz. Kürt, Türk, Arap, bu ülkede yaşayan kim varsa şunu iyi bilmeli ki; bu ülkenin başına bir şey gelirse, gideceğimiz, bize bir tas çorba verecek kimse yok" ifadelerini kullandı.
Daha sonra doktorların talep ve sorunlarını dinleyen Vali Yavuz, sorunların çözümü ve taleplerin değerlendirilmesi için talimat verdi.
(NA-ATL-Y)

07.01.2017 17:27:27 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Asya gençlere sertifika dağıttı
YEREL

BAŞKAN ASYA GENÇLERE SERTİFİKA DAĞITTI
AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
YEREL

AK PARTİ DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI
ayyumdan kar mesaisi
YEREL

AYYUMDAN KAR MESAİSİ
Karda yaban hayatına yem desteği
YEREL

KARDA YABAN HAYATINA YEM DESTEĞİ
Varto Kaymakamı Çetin'den köy ziyaretleri
YEREL

VARTO KAYMAKAMI ÇETİN'DEN KÖY ZİYARETLERİ
AÖL ve MAÖL sınavları Malazgirt'te yapılacak
YEREL

AÖL VE MAÖL SINAVLARI MALAZGİRT'TE YAPILACAK
Anneleri ölen yavru köpeklere sıcak yuva
YEREL

ANNELERİ ÖLEN YAVRU KÖPEKLERE SICAK YUVA
Muş'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL

MUŞ'TA YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI
Muş'ta terör operasyonu
YEREL

MUŞ'TA TERÖR OPERASYONU
Muş'ta sosyal medyadan terör propagandası iddiası
YEREL

MUŞ'TA SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASI İDDİASI
Muş'ta VANTB temsilciliği açıldı
YEREL

MUŞ'TA VANTB TEMSİLCİLİĞİ AÇILDI
Muş'ta 'Kariyer Günleri' etkinliği
YEREL

MUŞ'TA 'KARİYER GÜNLERİ' ETKİNLİĞİ
Bulanık'ta teröre tepki yürüyüşü
YEREL

BULANIK'TA TERÖRE TEPKİ YÜRÜYÜŞÜ
Köy köy gezerek tatlı satıyor
YEREL

KÖY KÖY GEZEREK TATLI SATIYOR
Muş'ta &quot;teröre lanet&quot; yürüyüşü
YEREL

MUŞ'TA "TERÖRE LANET" YÜRÜYÜŞÜ
Hasköy TEOG ortalamasında birinci oldu
YEREL

HASKÖY TEOG ORTALAMASINDA BİRİNCİ OLDU
Hasköy'de kütüphane açılışı
YEREL

HASKÖY'DE KÜTÜPHANE AÇILIŞI
Damızlık Birliği Başkanı, veteriner hekimlerle bir araya geldi
YEREL

DAMIZLIK BİRLİĞİ BAŞKANI, VETERİNER HEKİMLERLE BİR ARAYA GELDİ
Müdür Bozyel, öğrencileri sevindirdi
YEREL

MÜDÜR BOZYEL, ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ
Kaymakam Uzan ve komutanlardan Vali Yavuz'a ziyaret
YEREL

KAYMAKAM UZAN VE KOMUTANLARDAN VALİ YAVUZ'A ZİYARET
Vali Yavuz, &quot;İnsanı yaşat ki devlet yaşasın&quot;
YEREL

VALİ YAVUZ, "İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN"
Muş'tan Haleplilere yardım
YEREL

MUŞ'TAN HALEPLİLERE YARDIM

Varto Belediyesi'nden cami ve cemevine temizlik malzemesi yardımı
YEREL

VARTO BELEDİYESİ'NDEN CAMİ VE CEMEVİNE TEMİZLİK MALZEMESİ YARDIMI
Muş'tan Halep'e yardım
YEREL

MUŞ'TAN HALEP'E YARDIM