07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakan Eroğlu Malatya yatırımlarını değerlendirdi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:27
Bakan Eroğlu Malatya yatırımlarını değerlendirdi
Bakan Eroğlu Malatya yatırımlarını değerlendirdi
- "Malatya tarihinde görülmemiş bir hamle"

(Fotoğraflı)

Cahit Özçelik
MALATYA (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Malatya'da yatırımların değerlendirdiği toplantıda bakanlık çalışmalarını, 'Malatya tarihinde görülmemiş bir hamle' olarak değerlendirdi.
Bir restoranda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin ile ilçe belediye başkanları ve bakanlık yetkilileri katıldı. Burada konuşan Bakan Eroğlu, Malatya'yı çok sevdiklerini belirterek, "Malatya yüzde 68 oy oranı ile son seçimlerde bir destan yazdı. O nedenle buraya ne yapılsa azdır. Bizde burada hükumet olarak çok büyük yatırımlara imza attık. Geçmişte yapılamayan bütün tesisler bitti. Yollar, barajlar, eğitimde ve sağlıkta her alanda muazzam yatırımlar yapıldı" diye konuştu. AK Parti hükumeti tarafından Malatya'ya 15 Milyar TL'lik bir yatırım yapıldığını kaydeden Bakan Eroğlu, "Birinci sırada Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yatırımları var ama ikinci sırada da biz yer alıyoruz. Özelikle bütün baraj, gölet, sulama tesisleri, içme suyu meselelerini tamamıyla çözeceğiz" dedi. Malatya'yı tabiat ve doğa turizmine açma noktasında da büyük bir eylem planı hazırladıklarının da altını çizen Eroğlu, "Geçen yılsonuna Bakanlık olarak kente kadar 1 milyar 300 milyon TL'lik yatırım yapmışız. 5 baraj, bir gölet inşa etmişsiz. 233 bin 370 dekar araziyi sulamaya açmışız. 40 dere ıslah edildi, 67 milyon fidan toprakla buluştu. 2 bal ormanı ve 3 mesire yeri inşa ettik. 23 meteoroloji ölçüm istasyonu kurduk" ifadelerinde bulundu. Bakanlık olarak Malatya'da şuanda 14 adet daha baraj inşa ettiklerini belirten Eroğlu, "Malatya tarihinde görülmemiş bir hamle" dedi. Yoncalı Barajının da bitim aşamasının yüzde 70'i geçtiğini belirten Eroğlu, "Çok zor bir barajdı ama biz söz verdik. Yoncalı barajını bitirmek bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu. Bakan Eroğlu, sulama konusunda da bakanlık olarak Malatya'ya önem verdiklerini belirterek, Recai Kutan ve Turgut Özal barajlarının bu yıl sulamaya açılacağını söyledi. Eroğlu, ayrıca Malatya'nın yüzde 15'inin ormanlık alan olduğunu da belirterek bakanlık olarak bir seferberlik başlattıklarını ve Malatya'yı 'Yeşil Malatya'a' yapma ideallerinin olduğunu kaydetti.
(CÖ-SD-Y)

07.01.2017 17:30:47 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da &quot;Teröre karşı el ele mitingi&quot;
YEREL

MALATYA'DA "TERÖRE KARŞI EL ELE MİTİNGİ"
AVM'de Mazide Kalan Manşetler' Sergisi Açıldı
YEREL

AVM'DE MAZİDE KALAN MANŞETLER' SERGİSİ AÇILDI
CHP'li Üstün: &quot;ilçemiz 2017 yılına çamur deryasında giriş yapmıştır&quot;
YEREL

CHP'Lİ ÜSTÜN: "İLÇEMİZ 2017 YILINA ÇAMUR DERYASINDA GİRİŞ YAPMIŞTIR"
Darende ilçesinde kaçak sigara operasyonu
YEREL

DARENDE İLÇESİNDE KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Darende'de tarım masaya yatırıldı
YEREL

DARENDE'DE TARIM MASAYA YATIRILDI
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU:
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU:
Darbe girişiminde 2. Ordu nizamiyesinde yaşananlar kamerada
YEREL

DARBE GİRİŞİMİNDE 2. ORDU NİZAMİYESİNDE YAŞANANLAR KAMERADA
Malatya'da Sarıkamış Şehitleri anıldı
YEREL

MALATYA'DA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILDI
Darbe girişimi gecesi 2. Ordu'da yaşananlar güvenlik kamerasında
YEREL

DARBE GİRİŞİMİ GECESİ 2. ORDU'DA YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Sarıkamış Şehitleri için &quot;Yer ayrı yürek aynı&quot; programı
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN "YER AYRI YÜREK AYNI" PROGRAMI
U-14 Ligi fikstür çekimi yapıldı
YEREL

U-14 LİGİ FİKSTÜR ÇEKİMİ YAPILDI
TOKi sakinlerinin market ve fırın talebi
YEREL

TOKİ SAKİNLERİNİN MARKET VE FIRIN TALEBİ
TTK Başkanı Turan Başkan Gürkan'ı ziyaret etti
YEREL

TTK BAŞKANI TURAN BAŞKAN GÜRKAN'I ZİYARET ETTİ
U-19 futbol takımı şampiyonluk sevincini Başkan Polat ile paylaştı
YEREL

U-19 FUTBOL TAKIMI ŞAMPİYONLUK SEVİNCİNİ BAŞKAN POLAT İLE PAYLAŞTI
&quot;Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı&quot; düzenlenecek
YEREL

"SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA PROGRAMI" DÜZENLENECEK
Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak ayı çalışmaları tamamlandı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİSİ OCAK AYI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
olat, Birlik Vakfı Malatya şubesinin konuğu oldu
YEREL

OLAT, BİRLİK VAKFI MALATYA ŞUBESİNİN KONUĞU OLDU
Fahri Kayahan'ın çehresi değişti
YEREL

FAHRİ KAYAHAN'IN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ
MHP İl Başkanı Erdem:
YEREL

MHP İL BAŞKANI ERDEM:
Yeşilyurt Belediyespor ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR İKİNCİ YARIYA GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR
Mehmet Akif İnan ölüm yıl dönümünde unutulmadı
YEREL

MEHMET AKİF İNAN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE UNUTULMADI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
'Mazide kalan manşetler' sergisi açılacak
YEREL

'MAZİDE KALAN MANŞETLER' SERGİSİ AÇILACAK