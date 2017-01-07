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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya Süper Amatör ligi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:47
Antalya Süper Amatör ligi
Antalya Süper Amatör ligi
- Korkuteli Belediyespor: 2- Demrespor: 1

(Fotoğraflı)

Adem Durmaz
ANTALYA (İHA) -Antalya Süper Amatör liginde Korkuteli Belediyespor, Demrespor'u 2-1 mağlup etti.
Antalya Süper Amatör liginde Korkuteli Belediyespor, olumsuz hava koşulları nedeniyle Demrespor ile Antalya'da karşılaştı. Antalya'da Zeytinköy 1 no'lu sahada oynanan karşılaşmada, maçın başından sonuna kadar üstün olan taraf Korkuteli Belediyespor oldu. Maçın ilk golü 32. dakikada Korkuteli Belediyespor adına İlhan'dan geldi. İlk yarı 1-0 Korkuteli Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Maçın ikinci yarısında da rakip kaleye ataklarını sürdüren sarı-yeşilliler 75. dakikada bu defa Hasan Nurdoğan ile skoru 2-0 yaparak rahat bir nefes aldılar. Maçın bu sonuçla bitmesi beklenirken Demre farkı 1'e indirdi. Maçın 90. dakikasında Demrespor'un golünün gelmesiyle karşılaşmanın skoru da belli oldu. Korkuteli Belediyespor'a 2-1 mağlup olan Demrespor'da play-off umutları tükendi.
(AD-SÇ-Y)

07.01.2017 17:50:42 TSI
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