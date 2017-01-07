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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Vali Gül'den, Fırat Kalkanı Harekatı gazisine ziyaret

07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:50
Vali Gül'den, Fırat Kalkanı Harekatı gazisine ziyaret
Vali Gül'den, Fırat Kalkanı Harekatı gazisine ziyaret

(Fotoğraflı)

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas Valisi Davut Gül, Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş İlhan Çakmak'ı ziyaret etti.
Sivas merkeze bağlı Çongar köyündeki evinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralan gaziyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Gül ziyarette gazi ile bir süre sohbet etti.
Kayseri 1. Komando Tugayı 4. Taburda uzman çavuş olarak görevli iken ülke güvenliğini sağlamak için Suriye'ye geçici olarak görevlendirilen ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan askerin durumu hakkında bilgi alan Vali Gül, şehit yakınlarının ve gazilerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, kapılarının 24 saat açık olduğunu söyledi.
Vali Gül, vatan için göğsünü siper eden kahraman gazilere minnettar olduklarını ifade ederek ifade ederek şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
Ziyarete İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy da katıldı.
(UY-SK)

07.01.2017 17:52:55 TSI
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