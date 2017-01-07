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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Birleştirilmiş sınıflı okullarda denetim yapılıyor

07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:54
Birleştirilmiş sınıflı okullarda denetim yapılıyor
Birleştirilmiş sınıflı okullarda denetim yapılıyor

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçeye bağlı köylerin "Birleştirilmiş Sınıflı" okullarında denetim yapıyor.
Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen ve Şube Müdürleri Kahta ilçesine bağlı köyleri gezerek birleştirilmiş sınıfları denetliyor. Gerçekleşen ziyaretlerde öğrenciler ile sohbet edilerek kitap okumanın önemine dair bilgiler veriliyor.
Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, bütün sınıfların ziyaret edilerek denetlendiği okul denetimlerinin devam edeceğini söyledi.
(HT-BRN-Y)

07.01.2017 17:58:37 TSI
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