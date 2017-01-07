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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Kahta kros şampiyonu oldu

07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:56
Kahta kros şampiyonu oldu
Kahta kros şampiyonu oldu

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, okul sporları çerçevesinde düzenlenen kros il müsabakalarında Kahta Türkiye Petrolleri Atatürk Ortaokulu'unun 2 takımı şampiyon oldu.
Kahta TP Atatürk Ortaokulu'nun Genç Kızlar ve Erkek Kros takımları kendi kategorilerde yapılan il elemelerinde rakiplerini yenerek il birincisi oldu.
Adıyaman ili ve ilçelerinden 40 okul takımının katıldığı müsabakalarda 185 öğrenci yarıştı.
TP Atatürk Ortaokulu Genç Kızlar ve Erkler Kros takımı, Şanlıurfa'da yapılacak olan bölge elemelerinde Adıyaman'ı temsil edeceği öğrenildi.
TP Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Karakaya, "5 yıldır bu okulda görev yapmaktayım. Geldiğim günden itibaren çocuklarda sportif faaliyetleri geliştirebilmek, daha zinde ve daha sağlıklı bir birey olabilmeleri için çalışmaktayız. Bu çalışmalarımızın sonucunda çocuklarımızla ilimizde düzenlenen çeşitli sportif faaliyetlere katılıyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu hafta düzenlenen kros şampiyonasıydı. Kros şampiyonasına Genç Kızlar ve Erkek Kros takımlarımızla yıldızlar kategorisinde yapılan yarışmada birinci olduk. Geçen yıl birinci olan Erkek Kros takımımız geleneği bozmadı ve bu sene yine birinci oldu. Takımlarımız ilimizi temsilen Şanlıurfa'da temsil yarışacaklar. Öğrencilerimizden gurur duyuyoruz" dedi.
Okul Müdürü Mehmet Yıldırım, "Biz okul yönetimi olarak akademik başarının sosyal, kültürel ve sportif başarılardan geçtiğini düşünüyoruz. Bu yüzden sportif faaliyetlere önem verdik. Son 2 yılda çok ciddi başarılar elde ettik. Birçok kategoride il birinciliklerimiz bulunuyor. Öğrencilerimizin eğitiminde emeği geçen öğretmen arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
(HT-BRN-Y)

07.01.2017 18:00:27 TSI
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