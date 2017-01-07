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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Korkuteli İtfaiyesi 336 vakaya müdahale etti

07 Ocak 2017 Cumartesi, 18:03
Korkuteli İtfaiyesi 336 vakaya müdahale etti
Korkuteli İtfaiyesi 336 vakaya müdahale etti
- Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İtfaiye birimi 2016 Yılında 142 yangın, 34 trafik kazası, 8 doğal afete müdahale etti

(Fotoğraflı)

Adem Durmaz
ANTALYA (İHA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İtfaiye birimi 2016 yılı içerisinde 336 vakaya müdahale etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İtfaiye birimi ilçe genelinde onlarca yangın, arama-kurtarma ve trafik kazalarına müdahale etti. İtfaiye birimi 2016 yılı içerisinde 142 yangına, 34 trafik kazası, 8 kurtarmaya katıldı. Yangın tedbirleri konusunda ciddi çalışmalar yapan Korkuteli İtfaiyesi, yıl içerisinde 103 işyerini yangın tedbirleri konusunda denetlenmesini yaptı. Doğal afetlere karşı kurumlarla işbirliği yapan İtfaiye Müdürlüğü, ayrıca kentte bulunan çok sayıda kurum ile yangın ve diğer afetler ile ilgili istişarelerin yanı sıra alınacak tedbirler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Büyükşehir itfaiyesi 24 saat kent halkına hizmet veriyor
İlçe merkezinde yaşanan doğal afetlere karşı ekipleri 24 saat hazır bekleten Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İtfaiye Müdürlüğü, yıl içerisinde 8 Doğal afet olayına müdahalede bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Koordinatörü Mahmut Bilgiç, ilçe merkezinde 6 Bozova 2, Sülekler ve Kızılçadağ Mahallesinde 1'er olmak üzere 10 itfaiye aracı ile 7/24 görev başında olduklarını söyledi.
(AD)

07.01.2017 18:06:01 TSI
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