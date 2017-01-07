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Elazığ'da U-17 ve U-15 ligi şampiyonları kupalarını aldı



Hüseyin Kabukçu

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da U-17 ve U-15 ligi şampiyonları kupalarını aldı.

Elazığ Amatör Küme U-17 Ligi'nde şampiyonluğa final maçında Yolspor'u 5-2 mağlup eden Elazığ İl Özel İdarespor, U-15 Ligi'nde ise Elaziz Belediyespor şampiyon oldu. Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da düzenlenen törende ilk olarak U-17 Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Elazığ İl Özel İdarespor'a kupası takdim edildi. Elazığ İl Özel İdarespor, kupasını Elaziz Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Toprak'ın elinden aldı. U-15 Ligi'nde ise mutlu sona ulaşan Elaziz Belediyespor kupasını Futbol İl Temsilcisi Mustafa Gür verdi.

Ödül töreni çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

(HK-HİV-S)



07.01.2017 18:09:44 TSI

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