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Milletvekilleri Boynukara ve Fırat Kadın Kolları Başkanlığının toplantısına katıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanlığının haftalık olağan toplantısına katılan milletvekilleri gündemle ilgili bilgiler paylaştı.

AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Adnan Boynukara ve İbrahim Halil Fırat, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının toplantısına katıldı. Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş başkanlığında gerçekleşen toplantıya Milletvekilleri Adnan Boynukara ve İbrahim Halil Fırat, İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Erdem, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu katıldı.

Toplantıda milletvekilleri ülke gündemi ile ilgili kadın kollarının yönetim kurulu üyelerini bilgilendirerek, yeni anaya, referandum ve parti çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca ülke gündeminin yanında Adıyaman gündemi konuşularak, milletvekillerine talepler iletildi.

(AHM)



07.01.2017 18:10:29 TSI

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