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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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El Bab'dan Başkan Tok'a selam

07 Ocak 2017 Cumartesi, 18:35
El Bab'dan Başkan Tok'a selam
El Bab'dan Başkan Tok'a selam

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab'da görev yaptığı öğrenilen Samsunlu bir asker DEAŞ terör örgütüne fırlatılacak bombanın üzerine "İlkadım Belediye Başkanı Sayın Erdoğan Tok'a El Bab'dan saygılar" şeklinde not yazdı.
Suriye'de büyük mücadele veren Türk askerleri arasında bulunan Samsunlu bir asker, memleketini unutmadı. Terörle mücadelede kullanılan bombanın üzerine İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un ismini yazarak, selam gönderdi.
Zor şartlarda büyük bir vazifeyi üstlenen askerler arasında olan Samsunlu Mehmetçik Ahmet, üzerine İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un ismini yazdığı bombanın fotoğrafını çekerek kendisine mesajla gönderdi.

"Allah bu kutsal görevde Mehmetçiğimize güç versin"
Fotoğraf ve mesajın ulaşması üzerine son derece gururlandığını belirten Başkan Tok, "El Bab'dan gözü düşmanda, yüreği memleketinde olan Samsunlu kardeşimizin selamını aldık. Allah bu kutsal görevde Mehmetçiğimize güç versin" dedi.
(SAM-SLH-Y)

07.01.2017 18:38:29 TSI
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