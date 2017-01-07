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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, kardan etkilenen sokak hayvanlarını unutmadı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 18:46
Gaziosmanpaşa Belediyesi, kardan etkilenen sokak hayvanlarını unutmadı
Gaziosmanpaşa Belediyesi, kardan etkilenen sokak hayvanlarını unutmadı

(Fotoğraflı)

Hasibe Karadağ
İSTANBUL (İHA) - İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Sokak hayvanlarını unutmayan Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri ilçedeki sokakları dolaşarak dışarıda kalan hayvanlar için alanlara mama bıraktı.
Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri kardan etkilenen sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri dışarıda kalan hayvanlar için sokak sokak, park park gezerek mama dağıttı. Hasta ve yaralı hayvanları barınağa alan belediye ekiplerine kimi zaman gönüllü vatandaşlar da yardım etti.
(HK-YM-ÖZ-Y)

07.01.2017 18:50:49 TSI
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