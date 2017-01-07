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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin: "140 yıllık parlamento geleneğinden neden vazgeçiyoruz"

07 Ocak 2017 Cumartesi, 19:19
CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin: "140 yıllık parlamento geleneğinden neden vazgeçiyoruz"
CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin: "140 yıllık parlamento geleneğinden neden vazgeçiyoruz"

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, "140 yıllık parlamento geleneğinden neden vazgeçiyoruz" dedi.
CHP Genel Merkezinde katıldığı İl Başkanları toplantısı sonrasında açıklama yapan Zengin, anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde otoriter rejime geçileceğini belirtti.
İl Başkanı Yılmaz Zengin, "Anayasa teklifi kabul edildiğinde Cumhurbaşkanı partisinin de başkanı olacak. Siyasi ayrım böyle bir durumda nasıl sağlanacak. Partili Cumhurbaşkanı öteki siyasi partilere nasıl eşit mesafesini koruyacak" dedi.
Parti genel başkanlarını illerde il başkanlarının, Cumhurbaşkanını ise yürürlükte olan yasaya göre Vali'nin temsil ettiğini anlatan İl Başkanı Yılmaz Zengin, "Cumhurbaşkanı partili olduğunda illerdeki temsilcisi il başkanımı vali mi olacak. Cumhurbaşkanının genel başkanlığını yaptığı parti ikinci parti çıkarsa seçimlerden ana muhalefete Cumhurbaşkanı mı genel başkanlık yapacak" diye konuştu.
AK Parti ve MHP'nin mutabık kaldığı anayasa değişiminin bir çok soru işareti olduğunu ifade eden İl Başkanı Zengin, cevabı olmayan soruların anlatılması gereğini savundu.
(EÖ-ÖK-Y)

07.01.2017 19:24:11 TSI
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