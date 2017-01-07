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Artvin'de çıkan yangında ev kül oldu



(Fotoğraflı)



Hasan Fehmi Demir

ARTVİN (İHA)  Artvin'de bir ev çıkan yangında kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Şavşat ilçesi yolu üzerindeki Kaparya mevkiinde Mikayil Yiğit ve Harun Avcı ya ait bir evde, arılar için hazırladıkları mumu kaynatırken mumun dökülmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi etkisi altına aldı. Çevredekilerin müdahalesine rağmen söndürülemeyen yangın sonucu ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(HFD-ÖZ-Y)



07.01.2017 19:37:39 TSI

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