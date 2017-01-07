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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yeni binasının temeli atılacak

07 Ocak 2017 Cumartesi, 23:08
Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yeni binasının temeli atılacak
Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yeni binasının temeli atılacak

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Binasının yıkılarak yerine yenisinin yapılması için hazırlanan proje tamamlandı.
Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binası yıkılarak yerine yenisi yapılacak. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan yeni bina ile ilgili bilgiler verdi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan proje ile ilgili olarak, "Eski binamızda yaptığımız deneylerde beton kalitesinin çok düşük çıkması, güçlendirilemeyecek derecede kötü olması nedeniyle hizmet projesi hazırladık. Proje tamamlandı, ihalesi gerçekleştirildi. Binamız bodrum ve zemin olmak üzere 6 kattan oluşmaktadır. Hizmet binamız 7 bin 300 metrekare kapalı alana sahiptir. Binamızda 12 yataklı misafirhanemiz olacak. 120 kişilik konferans salonu, 100 kişilik yemekhane, hizmet birimleri bulunacak. Yeni hizmet binamızda daha modern ve ferah binada çalışma ortamı bulacağız. Yeni binamız 2 yıldan önce bitirilecektir. Adıyaman'ın kendi mimari dokusu pek olmadığı için Selçuklu mimarini tercih ettik" şeklinde açıklamada bulundu.
(AHM)

07.01.2017 23:12:45 TSI
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