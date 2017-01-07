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Bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı



(Fotoğraflı)



Muammer Ay

SAMSUN (İHA) - Samsun'da kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Rize Sokak'ta bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan R.Ö.(25) ve S.A.K.(29) çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Yaralılardan R.Ö. Gazi Devlet Hastanesine, S.A.K. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

(MAY-SLH-Y)



07.01.2017 23:39:20 TSI

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