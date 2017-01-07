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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 23:35
Bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
Bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

(Fotoğraflı)

Muammer Ay
SAMSUN (İHA) - Samsun'da kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Rize Sokak'ta bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan R.Ö.(25) ve S.A.K.(29) çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Yaralılardan R.Ö. Gazi Devlet Hastanesine, S.A.K. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.
(MAY-SLH-Y)

07.01.2017 23:39:20 TSI
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