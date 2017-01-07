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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın Büyükşehir karla mücadeleye devam ediyor

07 Ocak 2017 Cumartesi, 23:45
Aydın Büyükşehir karla mücadeleye devam ediyor
Aydın Büyükşehir karla mücadeleye devam ediyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde mücadeleye aralıksız devam ediyor.
Çalışmalar Efeler ilçesinde Paşa Yaylası, Karaköy, Zeytinköy mahalleleri, Köşk ilçesi Sarıçam mahallesi, Sultanhisar ilçesi Malgaç Mustafa, Uzunlar, Demirhan yollarında, Nazilli ilçesi Yaylapınar, Karahallı, Esentepe, Akpınar, Kahvederesi, Aşağı Yakacık, Ovacık, Aşağı ve Yukarı Örencik, Çatak, Apaklar, Kaşıkçılar, Aksu'nun İzmir bağlantı yolları, Kuyucak ilçesi Ovacık, Yukarı Yakacık, Musakolu, Sarıcaova, Yeşildere, Belenova, Kayran, Ören, Taşoluk ile Buharkent'in Gündoğan, Emirciler Ericek mahallerinde iki gündür devam etti.
Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra karların kapattığı yollar ekipler tarafından açıldı. İl genelindeki yapılan çalışmalar nedeniyle vatandaşlar Aydin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.
(MB-Y)

07.01.2017 23:49:49 TSI
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