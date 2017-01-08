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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydınlı şehitlerin isimleri Efeler'de yeni açılacak parklarda yaşayacak

08 Ocak 2017 Pazar, 08:06
Aydınlı şehitlerin isimleri Efeler'de yeni açılacak parklarda yaşayacak
Aydınlı şehitlerin isimleri Efeler'de yeni açılacak parklarda yaşayacak

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Ocak ayı 2. Belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Aydınlı Şehit Jandarma Er Orkun Alp Arslan ve Şehit Deniz Astsubay Özgür Kahraman'ın isimleri yeni yapılacak olan parklara verilmesine karar verildi.

Efeler Belediye Meclisi Ocak Ayı 2. olağan meclis toplantısı belediye meclis salonunda Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 19 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, toplantı İzmir Adliyesi'ne yapılan saldırı nedeniyle buruk başladı.

Toplantı öncesi Başkan Özakcan İzmir Adliyesi'nde bombalı araçla yapılan terör saldırını kınadı. Saldırıda şehit olan polis memuru Fatih Sekin ve Zabıt Katibi Musa Can'ın aileleri başta olmak üzere tüm Türkiye'ye başsağlığı dileyen Özakcan, "Bu acılar yüreğimizi yakıyor. Ülkemizde terör olaylarının son bulmasını, ulusça bu tür üzücü olayları bir daha yaşamamızı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, Allah geride kalanlara sabır versin" dedi.

Şehitlerin İsimleri Parklara Verilecek
Toplantıda Kemer Mahallesi'nde yeni yapılacak 2 parka Aydınlı şehitlerin isimlerinin verilmesi için Çevre ve Şehircilik Komisyonu'nun raporu görüşülerek karar verildi. Kemer Mahallesi Hayrat Caddesi ile 1757 sokak arasına yapılacak olan parka Şehit Jandarma Er Orkun Alp Arslan ile Kemer Mahallesi Hayrat Caddesi ile Ayko 3 Caddesi arasına yapılacak olan parka Şehit Deniz Astsubay Özgür Kahraman'ın isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Şehit Deniz Astsubay Özgür Kahraman Kimdir?
5 Ekim 1981 tarihinde Aydın'da doğdu. Yedieylül İlkokulu, Gazipaşa Ortaokulu, Mimar Sinan Anadolu Teknik Lisesi'ni tamamladıktan sonra Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığı'na bağlı Deniz Astsubay Sınıf Okulu'ndan 2000 yılında Astsubay Çavuş rütbesi ile mezun oldu. 14 Mart 2004 tarihinde Erdek'te askeri yasak liman bölgesine giren kaçakçılarla mücadele sonucunda şehit oldu.

Şehit Jandarma Er Orkun Alp Arslan Kimdir?
9 Temmuz 2016 tarihinde Mardin'in Merkez Artuklu İlçesi'ne bağlı Cevizlik Köyü Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristlerin bomba yüklü kamyonetle düzenlediği saldırıda 22 yaşında şehit oldu.
(MB-Y)

08.01.2017 08:10:52 TSI
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