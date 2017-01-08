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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Başkan Kayda, karlı günde mahalleri ziyaret etti

08 Ocak 2017 Pazar, 09:23
Başkan Kayda, karlı günde mahalleri ziyaret etti
Başkan Kayda, karlı günde mahalleri ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, tüm yurtta olduğu gibi Salihli'de de etkili olan kar yağışının ardından Mersinli, Akören, Kızılavlu ve Kanevli mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. Başkan Kayda'nın gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer, Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettın Çelik ve Belediye personeli katıldı.
İlk ziyareti Mersinli Mahallesine gerçekleştiren Başkan Kayda, Mersinli Mahalle Sorumlusu Serkan Koçman'ın kayınbabası Durmuş Kargın'ın cenaze namazına katıldı. Başkan Kayda, aileye baş sağlığı ve sabırlar diledi.
Buradan Akören Mahallesine giden Başkan Kayda, mahalle muhtarı Hasan Belen ve mahalle sakinleriyle sohbet ederek çay içti. Muhtar Belen ile mahalle sakinlerine Salihli Belediyesi tarafından mahallede yapılan çalışmaları anlatan Başkan Kayda, tüm mahallelere bütün belediye hizmetlerinin götürüleceğini söyledi. Kızılavlu Mahallesinde Muhtar Emin Gülyüz ve mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Kayda, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Başkan Kayda'nın kar mesaisindeki son durağı ise Kızılavlu Mahallesi oldu. Muhtar Yusuf Topal ile mahalle sakinlerinin karşıladığı Başkan Kayda, belediye hizmetlerinden memnuniyetlerini belirten vatandaşlara teşekkür ederek, "Salihli Belediyesi olarak her zaman sizlerin hizmetindeyiz. Muhtarlarımızla birlikte sizlere en iyi hizmeti verebilmek için hiç durmadan çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.
(BA-SC)

08.01.2017 09:27:39 TSI
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