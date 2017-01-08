YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydın'da Kar Sevinci

Aydın'da Kar Sevinci

- Aydınlılar Yıllar Sonra Yağan Karın Keyfini Yaşadı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Özgür Dedeoluk

Kamera : Özgür Dedeoluk

AYDIN (İHA) - Ülkenin pek çok şehrinde kar esareti yaşanırken Aydın'da vatandaşlar yıllar sonra gerçekleşen kar yağışının sevincini yaşıyor. Aydın'da hafta sonu yüksek kesimlerde gerçekleşen kar yağışı nedeniyle yediden yetmişe herkes adeta bayram yaptı.

Türkiye'nin pek çok şehrinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Aydın'da nadir görülen kar yağışı 4 yıl aradan sonra gerçekleşti. Köşk ilçense bağlı köylerde gerçekleşen kar yağışı sadece yüksek kesimlerde tuttu. Zirvelerdeki karı gören pek çok vatandaş hafta sonunu karlı tepelerde geçirdi. Yediden yetmişe herkesin kar sevinci yaşadığı Aydın'da özellikle çocuklar ilk defa karşılaştıkları beyaz örtü üzerinde doyasıya eğlendi. Bazıları karda yuvarlandı, bazıları ise kardan adam yaptı.

Kara hasret yaşayan Aydınlı vatandaşlar hafta sonunu kartopu oynayarak geçirdi. Bazı anneler ise bir daha ne zaman yağacağı belli olmayan karı görebilmeler için karlı tepelere battaniyeye sardıkları bebekleri ile geldi. Yaklaşık 4 yıl aradan sonra gerçekleşen kar yağışı sonrası kara hasret yaşayan Aydınlıların kar keyfi görülmeye değerdi.

(İK)



08.01.2017 10:04:43 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER