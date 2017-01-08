08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Elazığ'da 89 kamu görevlisi ihraç edildi

08 Ocak 2017 Pazar, 10:09
Elazığ'da 89 kamu görevlisi ihraç edildi

ELAZIĞ (İHA) - Son çıkan Kanun Hükmündeki Kararname ile Elazığ'da emniyet, sağlık ve üniversitenin de aralarında bulunduğu 89 kamu personeli ihraç edildi.
Kanun Hükmündeki Kararname ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde aralarında amir ve komiserlerin de bulunduğu 62, Fırat Üniversitesinden 5, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünden 2, Kamu Hastanelerinden 14 ve adliye ile cezaevi gibi bazı kurumlarda 8 kamu personeli ihraç edildi.
İhraç edilen kamu personelinin çoğunluğunun FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce açığa alındığı öğrenildi.
(HİV-MP-Y)

08.01.2017 10:12:14 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da U-17 ve U-15 ligi şampiyonları kupalarını aldı
YEREL

ELAZIĞ'DA U-17 VE U-15 LİGİ ŞAMPİYONLARI KUPALARINI ALDI
Şehit polis Fethi Sekin'in ismi memleketinde yaşatılacak
YEREL

ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN'İN İSMİ MEMLEKETİNDE YAŞATILACAK