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Elazığ'da 89 kamu görevlisi ihraç edildi



ELAZIĞ (İHA) - Son çıkan Kanun Hükmündeki Kararname ile Elazığ'da emniyet, sağlık ve üniversitenin de aralarında bulunduğu 89 kamu personeli ihraç edildi.

Kanun Hükmündeki Kararname ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde aralarında amir ve komiserlerin de bulunduğu 62, Fırat Üniversitesinden 5, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünden 2, Kamu Hastanelerinden 14 ve adliye ile cezaevi gibi bazı kurumlarda 8 kamu personeli ihraç edildi.

İhraç edilen kamu personelinin çoğunluğunun FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce açığa alındığı öğrenildi.

(HİV-MP-Y)



08.01.2017 10:12:14 TSI

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