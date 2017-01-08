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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'a Avrupa'dan teşekkür

08 Ocak 2017 Pazar, 10:11
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'a Avrupa'dan teşekkür
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'a Avrupa'dan teşekkür

ANKARA (İHA) - Science on Stage Türkiye Temsilcisi Nilgün Erentay, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret ederek, geçtiğimiz yıl Ulusal Bilim Festivali'ne ev sahipliğinden dolayı Science on Stage Europe Yönetim Kurulu Başkanı Stefanie Schlunk'un teşekkür mektubunu ve bu yıl Macaristan'da gerçekleşecek olan Avrupa Bilim Festivali'nin açılış töreni davetiyesini iletti.
Yenimahalle Belediyesinin eğitim, bilim, kültür alanında hizmetlerinden söz eden Yaşar, "Bilimle, eğitimle yoğrulmuş, ülkesini seven, laik demokratik, aydın gençlerin yetişmesine katkı sağlamak en önemli görevdir. Biz de bu doğrultuda elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Onlar için eğitim, kültür projelerini hayata geçirmeye, faydalı her çalışmaya omuz vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Science on Stage Europe'un 2 yılda bir bilim festivalleri düzenleyerek 29 ülkeden öğretmenleri bir araya getiren önemli bir bilim platformu olduğunu dile getiren Erentay, Türkiye'nin bu platforma 2014'te üye olduğunu ifade ederek, "Amacımız gençler arasında bilimi özendirmek" diye konuştu.
Erentay, "Mayıs ayında Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz bilim festivaline gerek maddi gerekse de manevi desteğiniz büyük oldu. Bu destek sayesinde çok güzel bir etkinliğe imza attık. Katılımcı ülkelerin büyük beğenisini kazandık. Çocuklarımızla, gençlerimizle, öğretmenlerimizle ve Türkiye'nin değişik illerinden gelen katılımcılarımızla; coşkuyla, sevgiyle, beraberlikle dolu nice güzel anları paylaştık. Yurt dışından gelen konuk eğitimcilerin sahnede bilim gösterilerini izledik. Bu güzel festivale katkılarınız bizim için çok değerliydi" dedi.

"Varlığınız bize moral verecek"
Science on Stage Europe Bienal festivallerinin Avrupa ölçeğinde 'öğretmenlerden öğretmenlere' en geniş katılımlı ve en büyük bilim etkinliği olma özelliğini taşıdığını kaydeden Erentay, 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Science on Stage Europe Festivali'nde ülkemizin Macaristan'da temsil edileceğini söyledi. Erentay, "Bu yıl Debrecen'de gerçekleşecek olan Avrupa Bilim Festivali'ne Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spordan sorumlu Avrupa Komiseri Tibor Navracsics ile birlikte üye ülkelerin eğitim bakanları, elçileri, üst düzey yetkilileri, akademisyenler ve 450 delege öğretmen katılacaktır. Biz de 5 delege öğretmenle ülkemizi temsil edeceğiz. Bu önemli festivalde sizleri de aramızda görmek bize moral ve güç olacaktır" diye konuştu.
(CC-Y)

08.01.2017 10:16:24 TSI
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