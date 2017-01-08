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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan kadına şiddete sıfır tolerans

08 Ocak 2017 Pazar, 10:14
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan kadına şiddete sıfır tolerans
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan kadına şiddete sıfır tolerans

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Çağdaş bir toplum olacaksak önce kadınlarımızı sevmeliyiz, onlara hürmet etmeli ve öne çıkarmalıyız" dedi.
OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD),Yenimahalle Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan "Şiddet Mağduru Kadınların Sosyal Ekonomik Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi" başlıklı AB projesi, Holiday Inn Otel'de düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Toplantıya Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, OSİAD Başkanı Ahmet Kurt, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, ATİSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Özelge, Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nedret Yener, Genç Girişim Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Allıoğlu, Ostim Çıraklık Eğitim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çetin Arslan ve çok sayıda davetli katıldı.
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, toplantıda yaptığı konuşmada kadına şiddet konusunda Türkiye'nin sicilinin iyi olmadığını dile getirdi. Avrupa'da birçok ülkede yokken Türkiye'deki kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiğini kaydeden Yaşar, "Kadına yönelik şiddet olayları her geçen gün artıyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına yaklaştığımız şu günlerde töre cinayetlerinin devam etmesi içimizi acıtıyor. Çağdaş bir toplum olacaksak önce kadınlarımızı sevmeliyiz, onlara hürmet etmeli ve öne çıkarmalıyız" diye konuştu.

Yaşar'dan OSTİM'e kreş sözü
Yenimahalle Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan onur duyduğunu da sözlerine ekleyen Yaşar, OSTİM'e yapılması planlanan kreşe de değindi. OSTİM'de belediyeye ait boş arazi olmadığını ifade eden Yaşar, "Bana yer gösterirseniz kreşi belediye olarak yapmaya hazırız" diye konuştu.
Projeyi anlatan OSİAD Başkanı Ahmet Kurt da, şiddet gören kadınların projede hedef kitle olarak belirlendiğini söyledi. Türkiye'de kadına yönelik şiddete dair araştırmaların geçmişinin kısa ve sayısının az olduğunu dile getiren Kurt, "Projenin başlangıç noktasını her yaştan, bekar, boşanmış ya da evli olsun şiddet görmüş kadınların attığı çığlıklar oluşturuyor. Bu çığlığı, sivil toplum örgütü olarak duyuyoruz. Karşımızdaki sorunun büyüklüğüne aldırmaksızın, proje ortaklarımızla birlikte, çözümün bir parçası olmaya çalışıyoruz" dedi.
Kurt, Türkiye'de çalışma hayatındaki kadınların oranının istedikleri seviyede olmadığını ifade ederek, kadın istihdamının yüksek olduğu ülkelerin aynı zamanda gelişmiş ülkeler olduklarına dikkat çekti.
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan ise 25 yıl hakim ve savcılık yaptığını, bu süreçte toplumdaki dezavantajlı kişileri gözlemlediğini belirtti. Dezavantajlı kişilere anlayış gösterilmesi anlamında projeyi önemli gördüğünü kaydeden Arslan, "Dezavantajlı bir kişi eğer haklarını öğrenirse kendini toparlama fırsatı elde ediyor. Proje kapsamında biz, bu kişilere haklarını öğreteceğiz" dedi.
Bütçesi 228 bin euro olan proje çerçevesinde Ankara'daki sığınma evlerinde kalan 50 kadına eğitim verilerek istihdam edilmeleri sağlanacak. Böylece işletme sahipleri ve çalışanların kadına yönelik şiddet konusundaki farkındalığı artırılacak. Söz konusu kadınları istihdam eden işletmelere kadın dostu işletme sertifikası verilecek. Bu kişilerin çocukları için de OSTİM'de kreş inşa edilecek.
(UKY-CC-Y)

08.01.2017 10:18:14 TSI
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