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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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'Uğur Dündar ile Halk Arenası' Karşıyaka'da

08 Ocak 2017 Pazar, 10:19
'Uğur Dündar ile Halk Arenası' Karşıyaka'da
'Uğur Dündar ile Halk Arenası' Karşıyaka'da

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Uzun yıllardır ilgiyle izlenen Uğur Dündar ile Halk Arenası, 13 Ocak'ta Karşıyaka'ya konuk oluyor. Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek programda, siyaset ve hukuk dünyasının önemli isimleri seyirciyle buluşacak.

Gazeteci Uğur Dündar'ın, 'Halk Arenası' programı, bu hafta Karşıyaka'dan ekranlara gelecek. Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan program, 13 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'ndan yapılacak canlı yayın halka da açık olacak.

İşte konuklar
Halk Arenası'nın konukları ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Avukat Murat Ergün ve Gezici Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Gezici olacak. Programda, Türkiye'nin siyasi ve güncel sorunları konuşulacak, çözüm önerileri tartışılacak.

Karşıyakalılar davetli
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Halk Arenası'na bir kez daha Karşıyakamız'da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Ülke gündemine yön vereceğine inandığım bu değerli programa yakından tanık olmak isteyen Karşıyakalıları, 13 Ocak'ta Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'na bekliyoruz" dedi.
(CA)

08.01.2017 10:23:51 TSI
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