08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gazeteci Osman Altınış Mamaklılarla buluştu

08 Ocak 2017 Pazar, 10:25
Gazeteci Osman Altınış Mamaklılarla buluştu
Gazeteci Osman Altınış Mamaklılarla buluştu

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan '246 Bir Kurtuluş Destanı' adlı kitabının imza gününde Gazeteci Osman Altınışık, Mamaklılarla bir araya geldi.
Gazeteci Osman Altınışık, Nata Vega Alışveriş Merkezi'nde imza gününe katıldı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de Altınışık'ı imza gününde yalnız bırakmadı. Soru cevapla başlayan etkinlikte konuşan Akgül, "15 Temmuz, 2016 yılı içerisinde yaşadığımız bir istiklal mücadelesi, bir kurtuluş savaşıydı. O gece hesap edemedikleri şey bu milletin iradesiydi. FETÖ, PKK, PYD, DAEŞ, IŞİD bütün terör örgütlerinin amacı aynı. İşte bu kitap gelecek nesillere bırakılacak bir eserdir" diye konuştu.
Kitap hakkında bilgi veren Altınışık, "Bir gazeteci olarak görevimi yaptım ve geleceğe bir not düştüm. Kitapta o gece Mecliste, Genelkurmay'ın önünde, Kızılay'da, Emniyette, Mamak'ta neler yaşandığına kronolojik sırayla yer verdim. Kitabın ismini Cumhurbaşkanımızın son muhtarlar toplantısında yaptığı açıklamaya binaen 246 olarak belirledik. Aslında bu kitap sizlerin eseri, ben sadece o gece yaşananları bir araya getirdim" ifadelerini kullandı.
15 Temmuz gecesi darbenin ilk anından itibaren Mamaklılarla birlikte tankların önüne çıkan Akgül, Mamak'tan Kızılay'a doğru hareket eden tankları durdurarak darbe girişiminde önemli bir rol oynamıştı. Kitabında o gece Mamak'ta yaşananlara da ayrıntılı olarak yer veren Altınışık, "Başkanım o gece büyük bir cesaret örneği sergileyerek, serinkanlı bir şekilde hareket ederek tankların önüne çıktı. Hatta kendisinin gösterdiği bu cesarete biz gazetemizde 'Tanksavar Mesut' olarak yer vermiştik. Allah bir daha bu millete böyle acılar yaşatmasın" dedi.
'246 Bir Kurtuluş Destanı' kitabında 47 ve 51. sayfalar arasında Mamak'ta yaşananları gören vatandaşlar, Akgül'den de imza istedi.
(İLK-Y)

08.01.2017 10:30:08 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Spot piyasada elektrik fiyatları azaldı
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI AZALDI
Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan kadına şiddete sıfır tolerans
YEREL

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR'DAN KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'a Avrupa'dan teşekkür
YEREL

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR'A AVRUPA'DAN TEŞEKKÜR
Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
Türkiye Taşkömürü Kurumu ihale duyurusu
YEREL

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU İHALE DUYURUSU
GÜNDEM / 8 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM / 8 OCAK 2017

Karayollarında durum
YEREL

KARAYOLLARINDA DURUM
Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

ANKARA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Şırnak'taki terör operasyonu
YEREL

ŞIRNAK'TAKİ TERÖR OPERASYONU
TSK'dan Fırat Kalkanı Harekatı açıklaması:
YEREL

TSK'DAN FIRAT KALKANI HAREKATI AÇIKLAMASI:
Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 8 OCAK 2017

Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
Bakan Çavuşoğlu, Ortodoksların Noel'ini kutladı
YEREL

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ORTODOKSLARIN NOEL'İNİ KUTLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE TELGRAFI
Osman Bayezid Osmanoğlu'nun vefatı
YEREL

OSMAN BAYEZİD OSMANOĞLU'NUN VEFATI
Sayısal Loto çekildi (2)
YEREL

SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ (2)
Sayısal Loto çekildi (1)
YEREL

SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ (1)
Brezilya'daki hapishane isyanı istifa getirdi
YEREL

BREZİLYA'DAKİ HAPİSHANE İSYANI İSTİFA GETİRDİ
Başbakan Yıldırım Irak'ta
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA
Fildişi Sahili'nde askerler maaş artışı için ayaklandı
YEREL

FİLDİŞİ SAHİLİ'NDE ASKERLER MAAŞ ARTIŞI İÇİN AYAKLANDI