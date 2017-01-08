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Konya Hospital'da motivasyon gecesi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Özel Konya Hospital çalışanları motivasyon gecesinde buluştu.

Konya'nın özel sağlık kuruluşlarından Konya Hospital çalışanları, başhekim Op.Dr. Yusuf Ziya Karaca, hastane müdürü Esra Ünal ve hastane müdür yardımcısı Hüseyin Kalkan ile birlikte motivasyon gecesinde bir araya geldi. Bir otelin salonunda gerçekleşen programda konuşan Hastane Başhekimi Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, "Konya'ya sağlık sektöründe hizmet veren Konya Hospital, bundan sonrada çizgisini bozmadan, her geçen gün çıtasını yükselterek, uzman kadro ve ekibiyle başarıya yürümeye devam edecektir. Yaklaşık 3 yıldır birlikte yürüdüğümüz bu yolda, çalışmalarınızda göstermiş olduğunuz gayret ve özverinin bundan sonrada katlanarak artmasını ve devamını temenni ederim" dedi.

(İHA-İP-Y)



08.01.2017 11:08:32 TSI

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