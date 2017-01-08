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İş adamı Er: "Fabrikayı devlet kurup devretsin"



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HAKKARİ (İHA) - Hakkarili iş adamı Abdurrahman Er, bölgede istihdamın önünü açma ve işsizliği bitirme adına devlet eli ile fabrikaların açılması ve yerelde bulunan işletmelere devredilmesinin daha isabetli bir yaklaşım olacağını söyledi.

Yıllarca avantajlı olmasına rağmen Hakkari'ye verilen teşvik paketleriyle dışarıdan yatırımcı getirmenin mümkün olmadığını belirten iş adamı Abdurrahman Er, kalkınma ajanslarının ağır prosedürleriyle özellikle Hakkari ilinde yatırım desteği almanın oldukça zor olduğunu söyledi. Er, "Ondan diyorum ki devlet eliyle fabrikaların ve istihdam alanlarının açılması ve yerel işletmelere devrinin yapılması daha uygun ve yatırımın hedefine ulaştırılması sağlanacaktır. Bir ilin kalkındırılması, ancak yerelde o ilde yaşamını idame eden esnafların, işletmelerin istihdama yöneltici teşvik politikalarıyla desteklenerek işsizliğin önüne geçmek mümkün olacaktır. Hükümet tarafından ilimiz için bölgemiz için verilecek tüm teşvik ve destekler hedefine ulaşma adına en az 15 yıl boyunca uygulanmalıdır. Bölgemizdeki yatırımlar için yatırım indirimi ve 15 yıl boyunca gelir, kurumlar vergisi, SSK prim ve uygulamalarına muafiyet getirilmelidir. İmalat sanayinde en az yüzde 50 ile yüzde 80 arasında enerji desteği sağlanmalı, ucuz ve uzun vadeli yatırım ve işletme kredileri uygulanmalıdır" dedi.



"Hükümet tarafından bölgemiz için somut adımlar atmalıdır"

Hükümet tarafından atılan bazı somut adımların artık hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Er, "Önümüzdeki günlerde hükümetin gündeminde olup, çıkması beklenilen sicil affı ile güveni sarsılmış işletmelerinde ülke ekonomisine katkıları sağlanabilme adına bankaların bölgemizde buna duyarlı olup, esnafımızın sıkıntılarını ve bölgenin hassasiyetlerine göre kredi taleplerine ağırlaştırılmış engeller yerine esnek davranmalıdırlar. Teminat sistemi değiştirilerek proje ve işletme, teminat olarak kabul edilmelidir. Hakkari ilimize pozitif bir ayrım yapılarak hükümetin her alanda teşvik ve destek politikası güdülmeli ve binlerce işsiz gencimize devletimizin kucak açarak iş ve aş vermelidir. Hakkari daha önce sıkıntıların pilot bölgesiydi. Hükümetimiz tarafından bazı somut adımlar atarak artık Hakkari istihdam açısından cazibe merkezi haline gelerek işsizliği bitirme adına devletimizin büyük desteğini alarak gelişmesini yürekten bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(FT-ŞAK-Y)



08.01.2017 11:10:33 TSI

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