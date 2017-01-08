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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Vatandaşlar sokak hayvanlarını unutmadı

08 Ocak 2017 Pazar, 11:13
Vatandaşlar sokak hayvanlarını unutmadı
Vatandaşlar sokak hayvanlarını unutmadı

(Fotoğraflı)

Aydın Sarıoğlu
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de iki vatandaş almış oldukları tavuk etlerini soğuk havalarda yaşama mücadelesi veren sokak hayvanlarına dağıttı.
Oto Center'de ikinci el araç alım satımı yapan Mehmet Karaman ile Neşet Önal, yaklaşık olarak aldıkları 100 kilogram tavuk etini Odunpazarı bölgesinde bulunan sokak hayvanlarına dağıttı. Soğuk havalarda yaşama mücadelesi veren özellikle köpekleri besleyen iki hayvansever, su ihtiyaçlarını da giderdi. Kış aylarında her hafta et dağıtacaklarını ifade eden Mehmet Karaman, vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi.
Sokak hayvanların beslenmedikleri taktirde ölümle burun buruna gelebileceklerini ifade eden Karaman, "Biz elimizden geldiğince sokak hayvanlarını besliyoruz. Onlarında bir can taşıdığını unutmayalım. Bu zor şartlarda onlara da el uzatalım. Her vatandaşımız birkaç sokak hayvanı besleyebilse, kış onlar içinde rahat geçer" dedi.
Neşet Önal ise, sokak hayvanlarının özellikle kış aylarında beslenmesinin önemine vurgu yaparak, "Elimizden geldiğince sokak hayvanlarını besleyelim. Belki aç kaldıkları için ölecekler. Onlarda bir can taşıyor. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirsin" diye konuştu.
(AS-KÇ)

08.01.2017 11:15:29 TSI
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