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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Ergan Kayak Merkezinde 76'lık dedenin kayak keyfi

08 Ocak 2017 Pazar, 11:35
Ergan Kayak Merkezinde 76'lık dedenin kayak keyfi
Ergan Kayak Merkezinde 76'lık dedenin kayak keyfi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Abdullah Aslan
Kamera : Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Ergan Kayak Merkezinde 4 çocuk babası 76 yaşındaki dede, düşe kalka kayak yapmayı öğrendi.
Ergan Kayak Merkezinde kayak sezonunun açılmasıyla tüm kayak severler Ergan Dağı'na koştu. Çeşitli sporcuların yanı sıra aileleri ile birlikte kayak yapmaya Ergan Kayak Merkezine akın eden vatandaşların içerisinde 76 yaşındaki Mustafa Bozdere tek başına yardım almadan kayak yapması herkesi şaşkına çevirdi. Kayak merkezinde kendisini gören vatandaşlardan olumlu tepki alan Mustafa Bozdere sık sık düşmesine rağmen pes etmeyerek kayak yapmaya devam etti.
4 çocuk babası 76 yaşındaki Mustafa Bozdemir komşusunun tavsiyesi üzerine kayak yapmaya heves ettiğini belirterek, kayak yapmanın ilmini bildikten sonra zor olmadığını söyledi.
Vatandaşların şaşkın bakışları içinde kayak yapmanın tadını çıkaran Mustafa Bozdemir, yaşıtlarına seslenip, kendisinden ibret almaları gerektiğini ifade etti.
(AA-AA-Y)

08.01.2017 11:38:58 TSI
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