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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Vali Toprak ailesi ile birlikte tiyatro izledi

08 Ocak 2017 Pazar, 11:37
Vali Toprak ailesi ile birlikte tiyatro izledi
Vali Toprak ailesi ile birlikte tiyatro izledi

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Genç Gönüllüler Derneği Tiyatro Topluluğu tarafından sergilenen "Salak Oğlum" adlı tiyatro oyununu izledi.
Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen tiyatro oyununu Vali Toprak eşi Funda Toprak ve çok sayıda tiyatro sever izledi. Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Müjdat Gezen'in 1997 yılında kaleme aldığı "Salak Oğlum" adlı tiyatro oyununu sergileyen Genç Gönüllüler Derneği Tiyatro Topluluğu izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Oyunun sonunda Vali Toprak, tiyatro oyuncularını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
(FT-ŞAK-Y)

08.01.2017 11:41:14 TSI
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