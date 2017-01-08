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Başkan Karaosmanoğlu'dan Karamürsel'e çıkarma



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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim, Karamürsel'de Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek sonrasında da vatandaşlarla bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Aynı zamanda ilçe merkezinde ve Ereğli'de vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Karaosmanoğlu, yerel ve genel gündemin nabzını halkla beraber tuttu. İlk olarak Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı'ya konuk olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, burada görev yapan polislerle de yakından ilgilendi. Sohbet eden ve görevlerinde polislere başarılar diledi.

İzmir'de ki terör saldırısında polis memuru Fethi Sekin'in büyük kahramanlık göstererek şehit olması nedeniyle emniyet teşkilatına bir kez daha sabırlar dileyen Başkan Karaosmanoğlu, "Fethi Sekin şehidimiz alnının akı ve imanıyla görevini yaparken, yüzlerce insanımızın öldürülmesini de önleyen bir kahramandır. Onu yetiştiren anne babaya ve ailesine, sevgilerimi saygılarımı sunuyorum" dedi.

Vatandaşların canı ve ülkenin birçok değerinin emniyet teşkilatına emanet olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, "Halkımızın güvenliğini temin eden teşkilatımız için yerel yönetimler olarak bizlerde görülen eksiklikler noktasında destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Allah zalimlere ve hainlere fırsat vermesin. Emniyet teşkilatımız diri ve canlı olursa bizde o kadar kendimizi güvende hissederiz. Allah emniyet teşkilatımızın yolunu açık etsin ve memleketimizi korusun" diye konuştu.

Başkan Karaosmanoğlu ve beraberindekilerin daha sonraki durağı da Karamürsel Toplum Sağlığı Merkezi oldu. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhan Uğur'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Başkanlar Karaosmanoğlu ve Yıldırım, sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar dilediler. Daha sonra kent merkezinde ve Ereğli'de ki vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Karaosmanoğlu, yerel ve genel gündem hakkında sohbet etti.

(GY-Y)



08.01.2017 11:45:36 TSI

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