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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'de 2 bin 660 paket kaçak sigara ele geçirildi

08 Ocak 2017 Pazar, 11:52
Mardin'de 2 bin 660 paket kaçak sigara ele geçirildi
Mardin'de 2 bin 660 paket kaçak sigara ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polislerin, durdurulan bir araç içerisinde yaptığı aramada 2 bin 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdiği bildirildi. Açıklamada, olayla ilgisi olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
(MSK-MP-Y)

08.01.2017 11:55:11 TSI
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