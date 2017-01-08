Mardin'de 2 bin 660 paket kaçak sigara ele geçirildi
(Fotoğraflı)
Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polislerin, durdurulan bir araç içerisinde yaptığı aramada 2 bin 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdiği bildirildi. Açıklamada, olayla ilgisi olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
(MSK-MP-Y)
08.01.2017 11:55:11 TSI
NNNN