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Mardin'de 2 bin 660 paket kaçak sigara ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polislerin, durdurulan bir araç içerisinde yaptığı aramada 2 bin 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdiği bildirildi. Açıklamada, olayla ilgisi olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

(MSK-MP-Y)



08.01.2017 11:55:11 TSI

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