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Tütüncü Göksulu öğrencilerin bilişim isteğini kırmadı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez'deki 13 okula bilişim sınıfı kuran Başkan Hakan Tütüncü, meclis salonunda kabul ettiği Göksu Ortaokulu öğrencilerinin bilişim sınıfı isteğini de kırmadı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz hafta 'Kepez'in Çocukları Meclisin Konuklar' eğitim projesi kapsamında 3 ortaokuldan 350 öğrenci ile meclis salonunda sohbet etti.

Geçtiğimiz haftanın son mesaisinde ise Göksu Ortaokulu öğrencilerini belediyede misafir eden Tütüncü, birim müdürlüklerini gezen öğrencileri meclis salonunda kabul etti. Başkan Tütüncü, merkezi idare ve yerel yönetim hakkında bilgiler verdiği öğrencilerin isteklerini dinledi, sorularını cevaplandırdı.

Göksu Ortaokulu öğrencileri de okullarına yaptırdığı çok amaçlı salondan dolayı teşekkür ettikleri Başkan Hakan Tütüncü'den bilişim sınıfı istediler.

Tütüncü, öğrencilerin bu isteğine, "Şimdiye kadar 13 okula, 15 bilgisayar, yazıcı, masa ve sandalyelerden oluşan bilişim sınıfı kurduk. Bu eğitim ve öğretim döneminin 2. yarısında 6 okula daha bilişim sınıfı yapacağız. Bu okullardan bir tanesi de Göksu Ortaokulu olacak" diye karşılık verdi.

Bu açıklamanın ardından Göksu Ortaokulu öğrencileri alkışlarıyla memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra öğrencileri, çeşitli hediyelerle de başarıya motive etti.

(SM)



08.01.2017 12:04:27 TSI

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