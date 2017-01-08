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Kitap bağışına videolu teşekkür



(Fotoğraflı - Görüntülü)



İZMİR (İHA) - Bornova Belediyesi, Yozgat'ta bulunan Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlköğretim Okulu'nun kütüphanesine 210 adet kitap bağışında bulundu. Minikler, çekildikleri mutluluk fotoğrafları ve kendi hazırladıkları videolarla kitap bağışı için teşekkür etti.



Bornova Belediyesi bu konuda ihtiyaç sahibi olan herkese dost elini uzatıyor. İlçedeki devlet okullarının onarımını gerçekleştiren, BELGEM'de 6 bin 500 öğrenciye eğitim desteği veren Dost Bilim Evi ile bu sayıyı 15 bine çıkarmayı hedefleyen Bornova Belediyesi, başka illerden gelen isteklere de duyarsız kalmıyor. Bu kapsamda Bornova Belediyesi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlköğretim Okulu'na da kitap bağışında bulundu. 2014 yılında Bornova Belediyesi'nin sosyal projelerinden biri olarak hayata geçirilen Paylaşım Noktaları'na bırakılan kitaplar Yozgat'a yollandı.



"Bir el de siz uzatabilir misiniz?"

Okul öğretmenlerinden Tanju Kurt'un kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden belediyeye ulaşarak "Bildiğiniz gibi aydınlık yarınlara ulaşmak için çocuklarımızın bol bol kitap okuması gerekir. Maalesef okul kütüphanemiz kitap konusunda yetersiz. Çocuklarımızın kitap ihtiyacını bir nebze olsun gidermek için, bir el de siz uzatabilir misiniz?" isteği yetkilileri harekete geçirdi. 150 çocuk kitabı ile 60 adet romandan oluşan koliler okula yollandı. Kütüphanede kullanılacak olan kitapları alan minik öğrenciler ise belediyeye kitaplarla çekildikleri fotoğrafları ve hazırlamış oldukları özel videoları yollayarak teşekkür etti.



Bornova'da bulunan eğitim kurumlarına her konuda destek verdiklerini hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Yozgat'ta bulunan Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlköğretim Okulu'ndan bize gelen talebi değerlendirdik. Orada bulunan çocukları sevindirmek için roman ve çocuk kitapları bağışında bulunduk. Çocuklar da bize yolladıkları video ve fotoğraflarla teşekkür etti" dedi.

(CA)



08.01.2017 12:09:32 TSI

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