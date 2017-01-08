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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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BELMEK'lerde ebru kursları büyük ilgi görüyor

08 Ocak 2017 Pazar, 12:07
BELMEK'lerde ebru kursları büyük ilgi görüyor

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Suyun renklerle dansı olarak tanımlanan 'ebru' sanatı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek Edindirme Kursları'nda (BELMEK) büyük ilgi görüyor.
Hacı Bayram BELMEK'te her biri uzman eğitmenler tarafından verilen geleneksel sanatlardan hat, tezhip ile çini kurslarının yanı sıra resim sanatı 'ebru' kendine özgü tekniklerle yapılıyor. Tekneye alınan suyun üzerinde boyalarla oluşturulan desenlerin kağıda aktarılmasıyla yapılan ebru sanatının en büyük özelliği, ortaya çıkan eserin sanatçısı dahil hiç kimse tarafından aynısının bir kez daha yapılamıyor olması.
Hacı Bayram BELMEK'te 22 yıldır ebru hocalığı yapan Ayşe Çağatay, ebrunun sanatçının sınırsız hayal gücünü suya yansıtarak muhteşem desenler ortaya çıkarabileceği çok özel bir geleneksel sanat olduğunu söyledi. Kurslarda usta-çırak ilişkisi içinde uygulamalı eğitim verildiğini belirten Çağatay, "Ebru, toprak boyaların yoğunluğu (akışkanlığı) kitreyle artırılmış tekne içindeki su yüzeyine at kılından yapılan fırçalarla serpilmesiyle elde edilen renkli desenlerin kâğıda veya beze aktarılmasıyla gerçekleştirilir" dedi.
Kursiyerlerden Sema Aksu ise, emekli olduktan sonra başladığı ebru sanatını çok sevdiğini ifade etti. Sanatın farklı kültürel geçmişleri olan insanlar arasındaki toplumsal önyargıları ortadan kaldıran, kültürler arasındaki iletişimi kolaylaştırarak sosyal bağları güçlendiren bir ortam olduğunu belirten Aksu, ebrunun da hayata dair şeylerin yanı sıra insanın ruh halini yansıttığını kaydetti.
2 çocuk annesi Emine Esen de, hobi olarak yaptığı resim çalışmalarının ardından bu yıl ilk kez geldiği BELMEK'lerde çini ve ebru olmak üzere iki kursa birden devam ettiğini, kurslarda verilen eğitimlerin de çok profesyonel olduğunu söyledi. Ebruyu insanın ruh halini en iyi yansıtan sanat dalı olarak gördüğünü kaydeden Esen, "Eğer üzgün ve stresliysek sudaki desenlere yansıyor. Resim karanlık ve karışık çıkıyor. Mutlu ve huzurluysak da resmimiz aydınlık, parlak çıkıyor. Kurslar sayesinde eve hep mutlu gidiyorum" diye konuştu.

"Burası şahane bir yer"
Kendini mesleği dolayısıyla sanatçı-biyolog olarak tanımlayan kursiyer Filiz Teker de çini ve ebru kurslarına devam ediyor. Sanatın büyülü dünyasıyla tanıştıktan sonra kopmanın imkansız olduğunu kaydeden Teker, "Gerek modern, gerekse geleneksel sanatlarla ilgilenmenin, insan yaşamını güzelleştirdiğini düşünüyorum. Buraya gelmek, benim için bir lütuf. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burası, bizlere hayat veren şahane bir yer" diyerek düşüncelerini dile getirdi.
(SLCK-CC-Y)

08.01.2017 12:11:56 TSI
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