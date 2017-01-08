YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akademisyenlerden enerji tasarrufu konusunda öneriler

Akademisyenlerden enerji tasarrufu konusunda öneriler



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Türkiye'nin ilk Enerji Yönetimi Bölümü'nü üniversite bünyesinde açan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi akademisyenleri, Enerji Tasarrufu Haftası'nda vatandaşlara enerji tasarruf yöntemleri konusunda önerilerde bulundu.

KTO Karatay Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Enerji Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Didem Tuncez, "Enerji tasarrufu; üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanarak israf etmemektir. Enerjide dışa bağımlı bir ülke olmamız nedeniyle, toplam ithalatın yaklaşık dörtte biri enerji ithalatına gitmektedir. Kullandığımız enerjinin yaklaşık yüzde 69'unu başka ülkelerden alıyoruz ve ödemeyi döviz olarak yapıyoruz. Unutmayalım ki en ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir" dedi.

"Enerji Kaybını Önleyecek Öneriler"

Enerji kaybını önleyecek tedbirler ve enerji tasarruf yöntemleri konusunda da tavsiyelerde bulunan Yrd. Doç. Dr. Fatma Didem Tuncez, "Türkiye'de kullanılan enerjinin üçte birinden fazlası ısıtma ve soğutma amacıyla harcanmaktadır. Isı yalıtım önlemlerinin alınması ile bu kayıplar azaltılabilir. Binaların yalıtımı ile yüzde 50'ye varan yakıt tasarrufu sağlamak mümkündür. Evlerimizde A sınıfı enerji tüketen eşyalar ve tasarruflu ampul kullanarak enerji tüketimimizi azaltabiliriz. Enerji kaybına engel olmak için halojen ve normal ampuller yerine floresan ampuller kullanarak ve duvarları açık renklere boyayarak daha çok ışık yansıması sağlayabiliriz. Buzdolabını güneş alan yerlerden ve radyatörlerden uzağa yerleştirmeliyiz. Perdeler radyatör önlerini örtmeyecek şekilde olmalıdır. Çamaşırları da radyatör üzerinde kurutmamalıyız. Termostat ile odaların sıcaklığını, 18-21 santigrat derece arasında tutarak ideal ısı değerlerini yakalayabiliriz" şeklinde konuştu.

(İB-FM-Y)



08.01.2017 12:12:01 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER