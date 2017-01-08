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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Yeni açılan içme suyu sondajına sıfır terfi hattı

08 Ocak 2017 Pazar, 12:11
Yeni açılan içme suyu sondajına sıfır terfi hattı
Yeni açılan içme suyu sondajına sıfır terfi hattı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula Çarıkballı Mahallesine kazandırdığı sondajı faaliyete almak için sıfırdan terfi hattı döşüyor.
MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallelerin su ihtiyacını gidermek adına hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi'ne bağlı ekipler Kula ilçesine bağlı Çarıkballı Mahallesinde yeni bir sondaj açtı. 15 bağlantısı bulunan ve büyük bir mahalle olan Çarıkballı'da açılan sondajdan saniyede 9 litre veriminde su elde ediliyor. Açılan sondajdan hatta bağlantı yapmak için terfi hattı döşeme çalışmalarına da başlandı. Bin 300 metre uzunluğunda olan hat döşeme işlemi tamamlandığında Çarıkballı Mahallesinin yetersiz su sıkıntısı tamamıyla ortadan kalkmış olacak.
Çarıkballı Mahalle Muhtarı Hamza Aydoğdu, sularına kavuşmalarını sağlayacak çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aydoğdu, "Mevcut olan sondajımız 15 bağlantısı olan mahallemize yeterli gelmiyordu. Yapılan bu sondaj çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e MASKİ Genel Müdürlüğü'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çalışmalardan çok memnunuz." dedi.
(SC-Y)

08.01.2017 12:15:03 TSI
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