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Bozüyük'te karla mücadele çalışmaları



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük'te cuma günü gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeni ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Bozüyük Belediyesi bünyesinde oluşturulan kriz masası ve Bozüyük Belediyesi ekipleri, çalışmalarına ara vermeden devam ederken, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu sabahın erken saatlerinden itibaren tüm kentte çalışmaları inceleyerek, ekipler ile görüştü. Ekiplere kolaylıklar dileyen ve "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ilçe genelinde çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" diyen Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu dışarıda çalışan tüm personele çay ikramında bulunulması yönünde talimat verdi. Çalışmaların yoğun olarak sürdürüldüğü noktalarda ekiplere çay ikramında bulunuldu.

Gece ve gündüz devam eden kar temizleme çalışmaları kapsamında yol açma, kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapılırken özellikle ana cadde, dolmuş hatları, hastane yolları ve acil servis girişlerinin sürekli açık kalması sağlanıyor.

(FSİ-Y)



08.01.2017 12:16:31 TSI

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