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Konukoğlu, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

- GSO Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu:

- "Kamuoyunun gözü kulağı olan basın çalışanlarını özverili çabalarından dolayı takdir ediyoruz''



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, ülke genelinde görev yapan bütün basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak, ''Kamuoyunun gözü kulağı olan basın çalışanlarını özverili çabalarından dolayı takdir ediyoruz" dedi.

Konukoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirtti.

Milletçe birlik ve beraberliği koruyarak, istikrarı devam ettirmede en önemli unsurlardan birisinin basın camiası olduğunu ifade eden Konukoğlu, gazetecilerin tarafsız şekilde ve sorumluluk bilinciyle hareket ederek olaylara bakabilmesinin, toplumu doğru bilgilendirmesinin önemini vurguladı.

Sosyal hakları, çalışma şartları ve yaşam koşullarının uluslararası standartlara kavuşturulması gerektiğini de ifade eden GSO Başkanı Konukoğlu, "Kamuoyunun gözü kulağı olan basın çalışanlarını özverili çabalarından dolayı takdir ediyoruz. Gazetecilerin sorunlarının çözülmesi, haklarının iyileştirilmesi, daha iyi çalışma ortamına kavuşturulması ortak dileğimizdir. Bu vesileyle başta ilimizde yerel ve ulusal basın temsilcileri olarak görevlerini en iyi şekilde yapanlar olmak üzere tüm basın yayın kuruluşundaki çalışanların her birinin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, görevi başında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerim''ifadelerini kullandı.

(BRN-Y)



08.01.2017 12:16:39 TSI

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