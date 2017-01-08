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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mut'ta 20 yıl sonra yağan kar zeytinleri vurdu

08 Ocak 2017 Pazar, 12:19
Mut'ta 20 yıl sonra yağan kar zeytinleri vurdu
Mut'ta 20 yıl sonra yağan kar zeytinleri vurdu

(Fotoğraflı)

Hasan Çetin
MERSİN (İHA) - Mersin'in Mut ilçesinde 20 yıl sonra yoğun kar yağışı zeytin ağaçlarına zarar verdi.
Karın ağırlığına dayanamayan ağaçların dalları kırıldı. Emeklerinin boşa gittiğini söyleyen çiftçi Hasan Tepe, "Yağış yok derken bir anda 20 yıldır görmediğimiz ve 4 gün süren yoğun kar yağışı oldu. Yağış olunca çok sevindik. Kar yağışının durmasıyla birlikte bahçeye gittim. Maalesef zeytin ağaçlarında kırılmadık dal kalmamış. Yapacak bir şey yok. En az 2 sene zeytin hasadımız çok düşük olacak. Zeytine güvenerek borçlanma bile yapmıştık. İnşallah bankalara yaptığımız borçlanmalar ertelenir. Bu konuda yetkililerin bir an önce zarar tespiti yaparak yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.
Mut İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, kardan zarar gören bahçelerin tespitine başlandığını bildirdi.
(HSÇ-Y)

08.01.2017 12:21:53 TSI
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