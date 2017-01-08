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"Benim Şehrim Adana" fotoğraf sergisi



(Fotoğraflı)



Cemil Serezli

ADANA (İHA) - Adana'da, Gönül Ferhat Baykara İlkokulu öğretmenleri ile öğrencileri "Benim Şehrim Adana" konulu fotoğraf sergisi açtı.

Okulun 4D sınıfı öğretmeni Ressa Yeldan ve 4B sınıf öğretmeni Asiye Nizam'ın öğrencileriyle birlikte Adana'yı tanıtan bir fotoğraf sergisi için hazırlık yaptı. Yapılan çalışma sonrası beğeni kazanan bir fotoğraf sergisi çıktı. "Benim Şehrim Adana" konulu fotoğraf sergisinin açılışı için de mini bir tören düzenlendi.

Açılışa Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı, şube müdürleri Kemal Kabak, Mustafa Uçan ile okul müdürü Metin İnce ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı, Adana'yı anlatan bu çalışmaların öğretmen ve öğrencilerin ortak çalışmasıyla meydana çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmanın ardından fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Açılışın ardından davetliler sergiyi gezdi.

(CML-Y)



08.01.2017 12:27:47 TSI

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