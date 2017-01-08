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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Yunusemreli minikler geri dönüşüm konusunda bilinçleniyor

08 Ocak 2017 Pazar, 12:24
Yunusemreli minikler geri dönüşüm konusunda bilinçleniyor
Yunusemreli minikler geri dönüşüm konusunda bilinçleniyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, ilçede geri dönüşüm bilincini arttırmak amacıyla okullarda eğitimler düzenliyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki 38 okulda yaklaşık 10 bin öğrenciye geri dönüşümün önemini anlatılarak bilinçlenmeleri sağlandı.
Yunusemre Belediyesi'nin okullarda geri dönüşüm konusunda verdiği eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Eğitmenler Uğur Kapar ve Cihat Eken, ilçedeki eğitim kurumlarında atıkların doğaya verdiği zararları anlatırken; bu zararların nasıl önlenebileceği konusunda da bilgiler veriyor.
Geri dönüşümü önemsediklerini, gelecek nesillere temiz bir Yunusemre bırakmak istediklerini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ailelere de çağrı da bulundu. Başkan Çerçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizde öğrencilerimize yönelik atık ve geri dönüştürülebilen plastik, metal, kağıt, karton, cam şişelerin ayrılması ve geri dönüşüme sağlanan katkılar eğitmenlerimiz tarafından geniş bir biçimde anlatılarak çevre bilinci oluşturulmaya çalışılıyor. İlçemizde bulunan okullarda bu tür eğitimleri aksatmadan devam ettireceğiz. Bunun yanı sıra atık pil, atık yağ, elektronik atık eğitimleri de vereceğiz. 'Yaşanabilir Bir Yunusemre' sloganıyla temiz çevre, sağlıklı toplum en büyük hedefimiz. Bu konuda ailelerimize büyük görevler düşüyor" dedi.
(SC-Y)

08.01.2017 12:28:20 TSI
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