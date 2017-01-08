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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Edebiyat buluşmaları devam ediyor

08 Ocak 2017 Pazar, 12:28
Edebiyat buluşmaları devam ediyor
Edebiyat buluşmaları devam ediyor
- 3'üncü edebiyat buluşmalarında şiir ve sanat konuşuldu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu tarafından başlatılan Edebiyat Buluşmaları adlı etkinliğin 3'üncüsünde usta kalemler Sezai Sarıoğlu, Rahmi Emeç ve Ömer Asaf Tosun okurları ile buluştu. Şiire dair her şeyin konuşulduğu söyleşiye, edebiyat severler yoğun ilgi gösterdi.
Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirilen söyleşinin açılış konuşmasını yapan Kültür Sanat Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Nesrin Deniz, edebiyat buluşmalarını keyifle sürdürdüklerini söyledi. Moderatörlüğünü köşe yazarı Gencer Aytüre'nin yaptığı söyleşide yazarlar, şiir yazım aşamaları, şiirin kurgulanması ve şiir tekniklerine dair düşüncelerini paylaştılar. Tanımlara dair düşüncelerini paylaşan Sezai Sarıoğlu, "Tanımlar bize kodlanmıştır. Önce bildiklerimizde de şüphe etmemiz gerekiyor. Tanımların bir tutuculuğu vardır. Eğer hayatın kapılarının sonsuz olduğunu düşünüyorsak bunu sonlu kavramlarla ifade edemeyiz. Şiir de böyledir. Özgür olmalıdır" dedi.
Konuşmaların ardından şairler en sevilen şiirlerini okuyarak, merak edilen soruları cevaplandırdılar. Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür belgesi takdim eden Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, "Bu soğuk kış gününde sıcacık sohbetinizle içimizi ısıttınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(İHA-Y)

08.01.2017 12:32:36 TSI
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