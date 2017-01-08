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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Dönüşüm Meram'da inşaat yılı

08 Ocak 2017 Pazar, 12:39
Dönüşüm Meram'da inşaat yılı
Dönüşüm Meram'da inşaat yılı

(Fotoğraflı)

İsmail Bulut
KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, 'Dönüşüm Meram' ismiyle kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini, 1. etap olarak çalışılan bölgelerde 2017 yılında inşaat çalışmalarının başlayacağını söyledi.
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, pek çok belediye tarafından örnek alınan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çöküntü bölgesi olarak tabir edilen, konutların eskidiği, plansız ve çarpık yapılaşmanın olduğu bölgelerde 1 milyon 400 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Başkan Toru, "Toplamda 10 bin maliki kapsayan 5 ayrı bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarımız büyük bir ivmeyle ve başarıyla sürüyor. Bu anlamda imkansız denilen tarihi Bedesten Çarşısı'nın hemen mücavirinde bir bölge olan Şükran Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projemizin ilk etabında vatandaşlarımızla anlaşma oranı yüzde 60'ı geçti. Yapıların büyük bir çoğunluğu tahliye edilerek yıkılmış durumda. Temennimiz 2017 yılında bu bölgede inşaat çalışmalarımızın da bir an evvel başlamasıdır" dedi.
"Bölgemiz cazip bir bölge haline geliyor"
Diğer kentsel dönüşüm projeleri hakkında da bilgi veren Toru, "Aksinne Mahallesi'nde 1. etapta anlaşma ve tapu devirleri olarak yüzde 50 civarına şu anda ulaşmış durumdayız. Uluırmak Saka, Uluırmak Ali Hoca ve Fahrunnisa mahallelerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarımızda 1. etapta yüzde 60'ları geçmiş durumdayız. Dönüşüm alanlarının tamamında 1. etap olarak çalıştığımız bölgelerde inşallah 2017 yılında inşaat çalışmalarına başlamış olacağız. Yine ekiplerimizin çalışmaya başladığı Turgut Reis ve Küçük Aymanas mahallelerinde 500 bin metrekarelik alanda devam eden dönüşüm çalışmamız için de ilk adımlar ve bilgilendirme çalışması başlamış oldu. Daha önce başlamış olduğumuz Küçük Aymanas Mahallesi'nde yaklaşık 300 konutluk dönüşüm projesiyle ilgili 160 konutun tahliyesi ve yıkımını gerçekleştirerek kısa bir süre içinde onun da ihalesini gerçekleştirmiş olacağız. Bu sayede bölgemiz gerek özel sektör için daha cazip bir bölge haline geliyor, gerekse de vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha nitelikli bir çevrede yaşaması, daha kaliteli konutlara ulaşması noktasında belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.
(İB-FM-Y)

08.01.2017 12:44:05 TSI
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