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Eskişehirliler Sarıkamış şehitleri için yürüdü



(Fotoğraflı)



Mustafa Kaplan

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yıl dönümü nedeniyle şehitler için anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yaklaşık 100 kişi, Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü için Eskişehir Tren Garı önünde toplandı. Katılımcılar, harekatın 102'nci yıldönümünde Sarıkamış yazılı afiş, Türk bayrakları ve flamalarla yürüyüşe başladı. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarıyla ilerleyen grup, Atatürk Caddesi üzerinden Atatürk Bulvarı'na devam edip daha sonra Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Hava Şehitliği'ne kadar yürüdü. Şehitlik önüne gelen topluluk, burada şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Mithat Mutu, Sarıkamış Harekatı'na katılan askerlerin vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını hiçe saydığını belirtip, gençlere seslenerek, "Bu soğuğun 4-5 katı soğukta, Allahuekber dağlarında şehitlerimiz bu vatan için canlarını feda ettiler ruhları şad olsun. Tabii bu savaşın başka bir şekli bugün yurdumuzda başka bir şekilde verilmektedir. Siz şuurlu gençlik, bunlara aynı ecdadınız gibi geçit vermeyeceksiniz. Atalarımız kanları canları pahasına eksi 40 derecelerde bu vatanı bizlere emanet etti. Sizler de bunu koruyacaksınız" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamanın ardından anma yürüyüşü, şehitler için edilen duaların ardından sona erdi.

(MK-KÇ)



08.01.2017 12:44:47 TSI

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